Судно "Андромеда", яке виступало ключовою фігурою в межах розслідування вибухів на газопроводах Nord Stream, орендувала польська туристична агенція, власниками якої є українці.

Джерело: Tagesschau, посилаючись на розслідування, яке провели німецькі медіакомпанії NDR і WDR та газета Süddeutsche Zeitung за участю шведського видання Expressen, польського Frontstory та данського Berlingske.

Як повідомляється, ця компанія знаходиться у польській столиці – місті Варшава. Відомо, що за її адресою зареєстровано ще більше 100 компаній. Агенція “перебувала у сплячому режимі” протягом багатьох років, а в 2020 році на її рахунки надійшло 2,8 мільйона євро.

Починаючи з вересня 2021 року посаду президента та акціонера компанії займала жінка, яка, як наголошується, мешкає в Києві. На переконання журналістів-розслідувачів, вона “виконує функцію підставної особи”, оскільки така практика досить поширена для маскування або фінансування своїх операцій.

Також у розслідуванні відзначено, що німецьким Службам безпеки вдалося встановити ще один слід, який веде до Збройних Сил України.

Зазначено, що деякі з осіб, які орендували судно “Андромеда”, показували посвідчення особи. Серед документів був румунський паспорт на ім’я “Стефан М.”. Водночас, за даними Федерального відомства у кримінальних справах, громадян з таким ім’ям і тією ж датою народження під час підриву газопроводів знаходився у Румунії.

Як йдеться в розслідуванні, судно взяв в оренду чоловік у віці близько 25 років, який проживає в місті на південний схід від Києва. Також зазначається, що це, ймовірно, українець, який раніше служив у піхотному підрозділі.

Нагадаємо, що у вересні 2022 року на газопроводах Nord Stream 1 і 2, що з’єднують Росію та Німеччину через Балтійське море, сталася серія незрозумілих вибухів, які Москва назвала актом “міжнародного тероризму”.

Зауважимо, Польщу, як і Україну, розглядали як можливого організатора вибухів, які пошкодили газопроводи Nord Stream на дні Балтійського моря. Натомість влада країни відкинула подібні припущення.