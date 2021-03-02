Про це повідомляє Детектор медіа з посиланням на відповідь партії на запит.

Як повідомлялося, раніше видання Цензор.НЕТ оприлюднило аудіозапис розмови двох людей з голосами, схожими на голоси голови політради “ОПЗЖ” Віктора Медведчука і колишнього помічника президента Росії Владислава Суркова, які обговорюють широке коло питань: постачання електроенергії в Крим, обмін полоненими на Донбасі тощо. Розмова нібито датована 2014 роком. Під час запису Медведчук неодноразово згадує п’ятого президента України, лідери “Європейської Солідарності” Петра Порошенка.

У партії ж заявили, що провели власне розслідування щодо витоку цих плівок та знайшли докази причетності чиновника Офісу президента.

“ЄC” не цікавилася в автора публікації, як він отримав записи, оскільки знає і поважає право журналіста не розкривати джерел інформації. Але у партії є свої джерела, з яких керівництву “Європейської Солідарності” відомо, що “запис розмов” зливав у ЗМІ заступник керівника Офісу Президента Андрій Смирнов. Де він взяв ці матеріали, незабаром теж буде повідомлено”, – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що лідер політсили Петро Порошенко підтримав ухвалу РНБО про застосування санкцій щодо Медведчука як політичне рішення, яке відповідає національним інтересам. Втім, в “ЄС” впевнені, що “рішення РНБОУ Офіс Президента супроводжує брудною кампанією проти Порошенка”.

“Комунікації між Порошенком та Медведчуком ніколи не були таємницею і протягом кількох років стосувалися головним чином звільнення українських заручників з російського полону. Тому виглядають вкрай дивними потуги роздути сенсацію із загальновідомої інформації, в яких бере участь таке широке коло осіб, – від ботів і придворних блогерів до деяких міністрів, які дають інтерв’ю заради того, щоб зробити приємне для вуха головного телеглядача країни”, – зазначається в заяві.

Крім того, у “ЄС” нагадали, що Медведчук став посередником між Україною та РФ на основі рішення лідерів країн Нормандського формату у червні 2014 року. За цей час здійснили кілька масштабних обмінів, завдяки яким додому повернулися сотні українців. При цьому у партії наголосили, що “Порошенко не видав Росії ані Цемаха як ключового свідка злочину Кремля зі збиття Боїнгу, ані “беркутів”, що розстрілювали Майдан”.

“Європейська Солідарність” вимагає негайних процесуальних дій щодо осіб, підозрюваних у тероризмі. Ми віримо правоохоронцям, що вони володіють реальними доказами терористичної та протиправної діяльності підсанкційних осіб. А коли так, то давно вже повинні пред’явити підозру і клопотати про обрання запобіжного заходу щодо осіб, які підозрюються у важкому злочині, за який санкції – надто м’яке покарання”, – заявили в “ЄС”.

На додачу у партії наголосили, що за відсутності зазначених процесуально-правових таких дій виникають підозри, що Офіс Президента переслідує якісь інші цілі, крім припинення діяльності в Україні п’ятої колони.