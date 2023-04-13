Загалом на Великдень богослужіння проходитимуть у майже 13 тисячах храмів. Відтак, до забезпечення правопорядку буде залучено майже 20 тисяч правоохоронців, із них – понад 17 тисяч поліціянтів.

Про це інформує пресслужба Національної поліції України.

Зазначається, що понад 17 тисяч поліціянтів різних підрозділів, а також нацгвардійці, рятувальники та представники Добровольчих формувань територіальної громади (ДФТГ) будуть нести службу у святкові дні, у тому числі біля культових споруд.

“Загалом богослужіння проходитимуть у майже 13 тисячах храмів. Наше головне завдання – забезпечити публічну безпеку та порядок з урахуванням терористичних загроз, а також провокацій, які можливі з боку ворога. Відтак до забезпечення правопорядку буде залучено майже 20 тисяч правоохоронців, із них понад 17 тисяч поліціянтів”, – розповів тимчасовий виконувач обов’язків голови Нацполіції Іван Вигівський.

А також додав, що біля культових споруд також працюватимуть вибухотехніки та кінологи, які перевірятимуть храми та прилеглу територію на наявність вибухонебезпечних предметів. Окрім того, біля всіх храмів і церков буде посилено патрулювання.

За словами Івана Вигівського, під час проведення богослужінь на Великодні свята очікується, що храми для вірян будуть відкриті цілодобово. Зокрема, він нагадав про комендантську годину, яка триватиме з опівночі до 5-ї ранку.

Своєю чергою, заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич повідомив, що для оперативного реагування на будь-які правопорушення в усіх обласних управліннях поліції розпочнуть роботу ситуаційні центри.