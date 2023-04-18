Пані послу США у Москві Лінн Трейсі вдалося відвідати затриманого кореспондента видання The Wall Street Journal Евана Гершковича, якого утримують за шпигунство.

Про це інформує посольство США у Москві у Twitter.

“Я відвідала журналіста WSJ Евана Гершковича сьогодні в лефортовському СІЗО. Нам вперше дозволили зустрітися з ним після незаконного затримання кореспондента понад два тижні тому. Його самопочуття хороше, він міцно тримається. Ми знову закликаємо негайно звільнити його”, – йдеться у дописі.

Нагадаємо, що 30 березня Росія видала ордер на арешт журналіста Wall Street Journal Гершковича за шпигунство. У Росії стверджували, що журналіст “за завданням США збирав дані про одне з підприємств російського ВПК, які є державною таємницею”.

У Росії стверджували, що Еван Гершкович “за завданням США збирав дані про одне з підприємств російського ВПК, які є державною таємницею”.

У відповідь The Wall Street Journal рішуче заперечило звинувачення ФСБ. Видання вимагало негайно звільнити Евана Гершковича.

Блінкен знову порадив громадянам США залишити Росію після арешту журналіста.

Уряд США закликав всіх громадян “серйозно поставитися” до попередження про подорожі та проживання в Росії.

Нещодавно видання Bloomberg повідомило, що президент Росії Володимир Путін особисто схвалив арешт американського журналіста Евана Гершковича за звинуваченнями в шпигунстві вперше з часів холодної війни.