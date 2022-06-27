У так званій Донецькій народній республіці планують скасування смертної кари, одначе, не раніше за проведення "судів" над полоненими українськими військовими.

Про це інформує російське пропагандистське ЗМІ ТАСС.

Народна рада “Донецької Народної Республіки” допускає скасування смертної кари. Одначе, це можливо лише після закінчення на її території військових дій та завершення “судів” та “трибуналів” над українськими військовими Збройних сил України та іноземними добровольцями, яким пропагандистське ЗМІ назвало “військовими злочинцями”.

Про таке рішення повідомила голова комітету з кримінального та адміністративного законодавства “Народної ради ДНР” Олена Шишкіна.

Нагадаємо, згідно зі статтею 130 Женевської Конвенції про поведінку з військовополоненими, забороняється умисне вбивство, тортури або нелюдське поводження, зокрема біологічні експерименти, умисне заподіяння тяжких страждань або серйозного тілесного ушкодження або шкоди здоров’ю, примушування військовополоненого до служби в збройних силах ворожої держави або умисне позбавлення його прав на справедливе та належне судове розслідування.