Про це інформує російське пропагандистське ЗМІ ТАСС.
Народна рада “Донецької Народної Республіки” допускає скасування смертної кари. Одначе, це можливо лише після закінчення на її території військових дій та завершення “судів” та “трибуналів” над українськими військовими Збройних сил України та іноземними добровольцями, яким пропагандистське ЗМІ назвало “військовими злочинцями”.
Про таке рішення повідомила голова комітету з кримінального та адміністративного законодавства “Народної ради ДНР” Олена Шишкіна.
Нагадаємо, згідно зі статтею 130 Женевської Конвенції про поведінку з військовополоненими, забороняється умисне вбивство, тортури або нелюдське поводження, зокрема біологічні експерименти, умисне заподіяння тяжких страждань або серйозного тілесного ушкодження або шкоди здоров’ю, примушування військовополоненого до служби в збройних силах ворожої держави або умисне позбавлення його прав на справедливе та належне судове розслідування.
- Нагадаємо, британський уряд висловив глибоку стурбованість у зв’язку зі смертними вироками двом громадянам Великої Британії, які винесено в так званій “ДНР”.
- РФ планує завершити “денацифікацію” в Україні судовим процесом над бійцями “Азова” – РФ планує завершити свою “спецоперацію” в Україні фейковим судом.
- Раніше верховний суд РФ відклав розгляд справи щодо полку “Азов”. Засідання стосовно визнання українських захисників “терористичною організацією” перенесли на 29 червня.