Верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель зауважив, аби протистояти зростаючій кількості російських військ, Україні потрібно більше боєприпасів, на додаток до інших обіцянок військової підтримки з боку союзників.

Про це інформує CNN.

Він попередив, що Росія скупчує в Україні “майже вдвічі більше солдатів, ніж було там на початку війни”, додавши, що наступні кілька тижнів будуть вирішальними.

Боррель наголосив, що українська армія терміново потребує великої кількості боєприпасів для протидії російській агресії.

Для рушниці потрібна куля. Для цього час має важливе значення. Швидкість означає життя. Нам потрібно швидко реагувати. Не лише більше підтримки, але й надавати її швидше”, – пояснив дипломат.

На його переконання, найкращий спосіб швидко постачити боєприпаси в Україну – це поділитися існуючими запасами європейської армії, щоб не витрачати час на очікування їх виробництва.

Необхідно використовувати те, що вже вироблено і складено, або те, що вже законтрактовано і буде вироблено найближчими днями. Пріоритет має бути постачанням для української армії, наскільки це можливо, заявив Боррель.

Він також зазначив, що десятий пакет санкцій проти Росії також обговорювався на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі 20 лютого, оголосивши, що вони були “представлені як регламент для затвердження Радою”, що має відбутися “в найближчі години або наступними днями”.

Своєю чергою, прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що Україна повинна мати можливість захистити себе від російської агресії. Вона наголосила, що відтіснити Росію до її кордонів неможливо без збільшення постачання боєприпасів.

Вона наголосила, що російський військово-промисловий комплекс працює у три зміни. Тож вважає що Європейський Союз теж має збільшити свій оборонно-промисловий потенціал.

Україні потрібні боєприпаси, нам потрібно поповнити наші запаси… Сьогодні існують великі потреби з боку України та з боку європейських країн, які передали озброєння та техніку Україні”, — додала естонська прем’єр-міністерка.

За її словами, деякі держави сподіваються, що “ця проблема зникне сама собою, що ми зараз все віддамо Україні і досить, бо інакше все це коштує великих грошей”. Попри це Москва сподівається, що ЄС втомиться від власних ініціатив, поки РФ має багато людського ресурсу.

Своєю чергою, 15 лютого заступник міністра закордонних справ Польщі Павел Яблонський заявив, що для членів НАТО “цілком можливо” наростити виробництво боєприпасів зі швидкістю, необхідною для підтримки України.