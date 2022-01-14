До Землі наблизиться астероїд 7482 (1994 р. PC1). Його середній діаметр становить близько 1 052 м. Згідно з класифікацією NASA, астероїд належить до "потенційно небезпечних" об'єктів.

Про це повідомили у NASA.

Проте в агентстві запевнили, що він не загрожує планеті бодай протягом найближчих ста років.

Near-Earth #asteroid 1994 PC1 (~1 km wide) is very well known and has been studied for decades by our #PlanetaryDefense experts. Rest assured, 1994 PC1 will safely fly past our planet 1.2 million miles away next Tues., Jan. 18. Track it yourself here: https://t.co/JMAPWiirZh pic.twitter.com/35pgUb1anq — NASA Asteroid Watch (@AsteroidWatch) January 12, 2022

Майбутнє зближення астероїда із Землею стане максимальним з початку 1933 року, коли він, за розрахунками NASA, перебував менш ніж за 1,1 тис. км від планети, передає CBS. У NASA також повідомили, що астероїд знову пролетить повз Землю в липні цього року на набагато більшій відстані.

Наступного разу він зблизиться з планетою, за прогнозами агентства, лише 18 січня 2105 року, коли пролетить на відстані 2,3 тис. км.

Проте в агентстві запевнили, що він не загрожує планеті бодай протягом найближчих ста років.

Майбутнє зближення астероїда із Землею стане максимальним з початку 1933 року, коли він, за розрахунками NASA, перебував менш ніж за 1,1 тис. км від планети, передає CBS. У NASA також повідомили, що астероїд знову пролетить повз Землю в липні цього року на набагато більшій відстані. Наступного разу він зблизиться з планетою, за прогнозами агентства, лише 18 січня 2105 року, коли пролетить на відстані 2,3 тис. км.