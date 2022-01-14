Про це повідомили у NASA.

Проте в агентстві запевнили, що він не загрожує планеті бодай протягом найближчих ста років.

Майбутнє зближення астероїда із Землею стане максимальним з початку 1933 року, коли він, за розрахунками NASA, перебував менш ніж за 1,1 тис. км від планети, передає CBS. У NASA також повідомили, що астероїд знову пролетить повз Землю в липні цього року на набагато більшій відстані.

Наступного разу він зблизиться з планетою, за прогнозами агентства, лише 18 січня 2105 року, коли пролетить на відстані 2,3 тис. км.

Проте в агентстві запевнили, що він не загрожує планеті бодай протягом найближчих ста років.

Майбутнє зближення астероїда із Землею стане максимальним з початку 1933 року, коли він, за розрахунками NASA, перебував менш ніж за 1,1 тис. км від планети, передає CBS. У NASA також повідомили, що астероїд знову пролетить повз Землю в липні цього року на набагато більшій відстані. Наступного разу він зблизиться з планетою, за прогнозами агентства, лише 18 січня 2105 року, коли пролетить на відстані 2,3 тис. км.