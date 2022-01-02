До Землі наближається астероїд 2020 SW розміром з невеликий шкільний автобус.

Про це повідомляє пресслужба Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA).

Невеликий близькоземний астероїд (NEA) на короткий час наблизиться до околиці Землі в четвер, 24 вересня, пролітаючи на відстані приблизно 22 000 кілометрів над поверхнею нашої планети.

Астероїд досягне геостаціонарних супутників, що обертаються на орбіті приблизно в 36 000 кілометрів від Землі.

Вчені підрахували, що виходячи з його яскравості астероїд має ширину приблизно від 5 до 10 метрів або приблизно розміром з невеликий шкільний автобус.

Якби об’єкт має траєкторію зіткнення із Землею, він розірвався б високо в атмосфері, перетворившись на яскравий метеор.