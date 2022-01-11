18 січня повз Землю пролетить астероїд довжиною 1,1 км. Його протяжність дорівнює довжині двох з половиною будівель Емпайр-Стейт-Білдинг у Нью-Йорку.

Про це повідомляє журнал про науку та технології Inverse.

Національне управління США з аеронавтики та дослідження космосу (NASA) повідомило, що астероїд позначили як (7482) 1994 PC1. Його вперше побачив астроном Роберт Макнот із обсерваторії Сайдинг-Спринг в Австралії 9 серпня 1994 року.

За даними NASA, довжина астероїда – близько 1,1 км, а відстань від нього до Землі становитиме близько 2,9 млн км. Космічне тіло є досить великим, але пролетить безпечній відстані до нашої планети.

Його назвали “потенційно небезпечним” об’єктом, тому що у NASA визначено, що якщо астероїд наближається до Землі на відстані ближче за 7,4 млн км, а його розмір більший за 150 м, він вважається небезпечним.