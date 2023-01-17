У Дніпрі внаслідок влучання російської ракети в багатоповерховий будинок загинуло 45 осіб, в пам’ять про загиблих люди приносять квіти та іграшки до знищеної багатоповерхівки.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram.

“Квіти в пам’ять про безневинні життя, які забрали росіяни, принесли до потрощеного будинку разом з рятувальниками, поліціянтами, волонтерами і керманичем Дніпра”, – написав Валентин Резніченко.

А також зазначив, що за уточненою інформацією, російська ракета вбила 45 осіб, з-поміж них шестеро дітей.

Раніше повідомлялося, що сьогодні о 13:00 пошуково-рятувальні роботи у Дніпрі на місці ракетного удару було завершено. На той момент вдалося врятувати 39 осіб, зокрема 6 дітей.

Нагадаємо, що 14 січня під час повітряної тривоги росіяни поцілили ракетою у багатоповерхівку у Дніпрі.

Згодом Служба безпеки України ідентифікувала особи російських військових, причетних до ракетної атаки по багатоповерхівці у Дніпрі 14 січня. Декілька десятків військовослужбовців РФ пов’язані з цим злочином.

Швеція, котра нині головує в ЄС, пообіцяла, що винні у воєнних злочинах, таких як ракетний удар по Дніпру, будуть покарані. Прем’єр-міністр Ульф Крістерссон заявив, що “доля України – це і доля Європи”.