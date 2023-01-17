Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram.
“Квіти в пам’ять про безневинні життя, які забрали росіяни, принесли до потрощеного будинку разом з рятувальниками, поліціянтами, волонтерами і керманичем Дніпра”, – написав Валентин Резніченко.
А також зазначив, що за уточненою інформацією, російська ракета вбила 45 осіб, з-поміж них шестеро дітей.
Раніше повідомлялося, що сьогодні о 13:00 пошуково-рятувальні роботи у Дніпрі на місці ракетного удару було завершено. На той момент вдалося врятувати 39 осіб, зокрема 6 дітей.
Нагадаємо, що 14 січня під час повітряної тривоги росіяни поцілили ракетою у багатоповерхівку у Дніпрі.
Згодом Служба безпеки України ідентифікувала особи російських військових, причетних до ракетної атаки по багатоповерхівці у Дніпрі 14 січня. Декілька десятків військовослужбовців РФ пов’язані з цим злочином.
Швеція, котра нині головує в ЄС, пообіцяла, що винні у воєнних злочинах, таких як ракетний удар по Дніпру, будуть покарані. Прем’єр-міністр Ульф Крістерссон заявив, що “доля України – це і доля Європи”.
- 14 січня під час масованої атаки у Дніпрі ракета влучила в багатоповерхівку, знищивши цілий під’їзд. Під завалами опинилися десятки постраждалих, серед яких 23-річна Анастасія Швець. Ще однією з постраждалих виявилася мама військового ЗСУ Максима Омеляненка, який примчав до неї у лікарю з Бахмута.
- Ліквідація наслідків трагедії у Дніпрі: жителі власноруч розбирають завали багатоповерхівки.
- У Дніпрі вже майже розібрали завали будинку, зруйнованого внаслідок російської ракетної атаки 14 січня. Рятувальники шукають ще 25 осіб.