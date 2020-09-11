Про це повідомили в пресслужбі операції Об’єднаних сил.

Зокрема, ворог обстріляв зі стрілецької зброї позиції наших військ неподалік Шумів, де мала пройти зустріч представників СЦКК та ОБСЄ і де були надані гарантії безпеки. Завдяки оперативності українських розвідників, дії збройних формувань Російської Федерації були спрогнозовані завчасно, тому швидко вдалося убезпечити не тільки військовослужбовців Об’єднаних сил, а й представників СЦКК та ОБСЄ.

Окрім того, два ворожі обстріли зафіксовано на ділянці фронту поблизу Золотого. Спершу ворог застосував трасуючу кулю для підпалу трави, а згодом відкрив вогонь по позиціях українських захисників зі стрілецької зброї.

Зазначається, що українські захисники зброю у відповідь не застосовували. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.

Від початку поточної доби, 11 вересня, режим припинення вогню зберігається повною мірою.

Крім військовослужбовців Збройних Сил України, у районі проведення операції Об’єднаних сил належно виконують свої завдання інші складові сил оборони.

У прифронтових районах саперами ДСНС України розміновано більше ніж дев’ять гектарів території та передано на знищення 206 вибухонебезпечних предметів.

Окрім цього, для мінімізації наслідків артилерійських обстрілів попередніх років рятувальники Об’єднаних сил проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Зокрема, минулої доби завершено відновлення 18 будинків, ще на 25 об’єктах роботи тривають.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

Зазначимо, що 5 вересня бойовики заявили, що планують відкрити вогонь поблизу цього населеного пункту. Тоді було поширено, зокрема, в російських ЗМІ, заяву ватажка бойовиків “ДНР” Дениса Пушиліна. У ній йшлося про те, що бойовик розпорядився завдати удару по позиціях українських військ в районі селища Шуми, оскільки українські військові там нібито “незаконно звели інженерні споруди”.

Спостерігачі ОБСЄ (попри заяви ватажка бойовиків) не зафіксували жодних змін на позиціях українських військових біля Шумів.

6 вересня Україна втратила на Донбасі трьох військовослужбовців — двоє підірвалися підірвались на невідомому вибуховому пристрої, один був поранений під час прицільного обстрілу позиції ЗСУ.

В той день бойовики двічі вели прицільний вогонь по позиціях ООС, вдруге українські захисники дали відсіч. ЗСУ вперше за 42 дні перемир’я відкрили вогонь у відповідь, хоча від початку дії режиму повного і всеосяжного припинення вогню. #Букви розповідали про ці події на Донбасі в хронологічному порядку.

Також 6 вересня у районі населеного пункту Новгородське на невідомому вибуховому пристрої підірвалася автомобільна розливна станція АРС-14, яка прямувала до місця гасіння пожежі. 7 вересня один з двох постраждалих під час вибуху українських захисників загинув у лікарні.

Згідно зі звітом ОБСЄ від 7 вересня, після початку перемир’я 27 липня зафіксовано 950 порушень режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях.

За добу 8 вересня у зоні бойових дій на Донбасі ще двоє українських військових підірвалися на протипіхотній міні. Стан їхнього здоров’я задовільний.

9 вересня на позачергових переговорах Тристоронньої контактної групи представники України погодилися спільно з бойовиками “ДНР” проінспектувати ділянку позицій Збройних сил України в районі населеного пункту Шуми, який раніше “ДНР” погрожували обстріляти. В Офісі президента запевнили, що “прояв присутності бойовиків” буде “вкрай обмежений”.