Covid-19 Україна

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Доба на Донбасі: двоє військових підірвалися на міні

У зоні бойових дій на Донбасі двоє українських військових підірвалися на протипіхотній міні. Стан їхнього здоров'я задовільний.

Середа, 9 вересня 2020, 08:28

Про це повідомили в штабі ООС.

Під час проведення інженерних робіт в тилу українських позицій двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил отримали бойове травмування від вибуху міни ПМН-2.

“Обом воїнам оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувальних закладів. Стан їхнього здоров’я задовільний”, – повідомили в штабі ООС.

За минулу добу, 8 вересня, на ділянках відповідальності українських підрозділів порушень перемир’я не було. По всій лінії розмежування спостерігалася тиша.

Від початку поточної доби, 9 вересня, обстрілів з боку противника не зафіксовано.

Зазначимо, що 6 вересня, Україна втратила на Донбасі трьох військовослужбовців. Бойовики двічі вели прицільний вогонь по позиціях ООС, вдруге українські захисники дали відсіч.

Нагадаємо, 6 вересня бойовики порушили перемир’я на Донбасі. Окупанти з гранатомета прицільно обстріляли українські позиції поблизу Красногорівки. Обстріл мав місце і по позиціях ЗСУ біля Курахового (за 30 км від Красногорівки). #Букви показували, як виглядають позиції ООС після обстрілу. 

Командувач Об’єднаних сил генерал-лейтенант Володимир Кравченко запевнив, що якщо російсько-окупаційні війська атакують українські позиції на Донбасі, то отримають адекватну відповідь “усіма силами й засобами”.

Також 6 вересня військовослужбовці продовжують гасити осередки пожеж на території Донецької та Луганської областей. Під час евакуації особового складу двоє українських захисників, обходячи осередок вогню в “сірій зоні”, підірвались на невідомому вибуховому пристрої на мінному полі противника.

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