За минулу добу, 30 серпня, на Донбасі російсько-окупаційні війська відкривали вогонь зі стрілецької зброї і мінували місцевість поблизу Мар'їнки.

Про це поінформували в пресцентрі штабу операції Об’єднаних сил.

“30 серпня на переважній більшості ділянок відповідальності українських підрозділів обстрілів противника не зафіксовано. Разом з тим, поблизу Мар’їнки нашими воїнами відмічено декілька пострілів зі стрілецької зброї з боку збройних формувань Російської Федерації. Також, на цій ділянці фронту, за допомогою ручного протитанкового гранатомету ворог здійснив дистанційне мінування місцевості однією протипіхотною міною ПОМ-2”, – сказано в повідомленні.

Крім того, на Приазов’ї, всупереч домовленостям у рамках Тристоронньої контактної групи, задокументовано проліт ворожого БПЛА типу “квардокоптер” (згідно з режимом припинення вогню, використання безпілотників забороняється).

Засобами радіоелектронної боротьби Об’єднаних сил було негайно здійснено радіозаглушення каналів керування та навігації безпілотника противника, що унеможливило його подальше використання.

У цілому за минулу добу українські військовослужбовці зафіксували 2 порушення проголошеного режиму припинення вогню з боку окупантів.

“Усі ці провокації противника не несли загрози нашим оборонцям, тому українські підрозділи зброю у відповідь не застосовували. Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає. Українські захисники були напоготові адекватно реагувати на підступні дії противника”, – уточнили в штабі.

З початку поточної доби, 31 серпня, на всіх ділянках фронту порушень повного і всеосяжного режиму припинення вогню не спостерігалося.