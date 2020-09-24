Про це поінформували в пресцентрі штабу операції Об’єднаних сил.
“Неподалік населеного пункту Піски внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил отримали осколкові поранення. Воїнів оперативно доправлено до лікувального закладу, де їм надано кваліфіковану медичну допомог”, – зазначається в повідомленні.
Згідно з даними штабу, за минулу добу російсько-окупаційні війська тричі порушили режим перемир’я на Донбасі.
Так, на Приазов’ї, всупереч домовленостям, досягнутим у рамках Тристоронньої контактної групи, були задокументовані прольоти двох безпілотних літальних апаратів противника з перетином лінії розмежування. Українськими засобами радіоелектронної боротьби ворожі БПЛА було подавлено.
Поблизу Попасної ворог здійснив два постріли в бік українських позицій із автоматичного станкового гранатомета.
“Вогнева провокація противника не становила загрози для наших захисників, тому українські воїни зброю у відповідь не застосовували. Бойових втрат унаслідок ворожих пострілів не було”, – наголосили в штабі.
З початку поточної доби, 24 вересня, порушень режиму тиші на всіх ділянках лінії розмежування не зафіксовано.
- 6 вересня, Україна втратила на Донбасі трьох військовослужбовців. Спершу окупанти з гранатомета прицільно обстріляли українські позиції поблизу Красногорівки. Обстріл мав місце і по позиціях ЗСУ біля Курахового (за 30 км від Красногорівки). #Букви показували, як виглядають позиції ООС після обстрілу. Внаслідок обстрілу був поранений український військовослужбовець.
- Також 6 вересня військовослужбовці продовжують гасити осередки пожеж на території Донецької та Луганської областей. Під час евакуації особового складу двоє українських захисників, обходячи осередок вогню в “сірій зоні”, підірвались на невідомому вибуховому пристрої на мінному полі противника.
- Ввечері незаконні збройні формування зі стрілецької зброї обстріляли позиції українських військових неподалік Причепилівки. Внаслідок обстрілу один український військовослужбовець загинув.
- Офіс президента, голова української делегації у ТГК Леонід Кравчук та міністр закордонних справ Дмитро Кулеба називали ці інциденти “провокаціями”.