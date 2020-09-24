За минулу добу на Донбасі внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої поранення отримали двоє українських військовослужбовців.

Про це поінформували в пресцентрі штабу операції Об’єднаних сил.

“Неподалік населеного пункту Піски внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил отримали осколкові поранення. Воїнів оперативно доправлено до лікувального закладу, де їм надано кваліфіковану медичну допомог”, – зазначається в повідомленні.

Згідно з даними штабу, за минулу добу російсько-окупаційні війська тричі порушили режим перемир’я на Донбасі.

Так, на Приазов’ї, всупереч домовленостям, досягнутим у рамках Тристоронньої контактної групи, були задокументовані прольоти двох безпілотних літальних апаратів противника з перетином лінії розмежування. Українськими засобами радіоелектронної боротьби ворожі БПЛА було подавлено.

Поблизу Попасної ворог здійснив два постріли в бік українських позицій із автоматичного станкового гранатомета.

“Вогнева провокація противника не становила загрози для наших захисників, тому українські воїни зброю у відповідь не застосовували. Бойових втрат унаслідок ворожих пострілів не було”, – наголосили в штабі.

З початку поточної доби, 24 вересня, порушень режиму тиші на всіх ділянках лінії розмежування не зафіксовано.