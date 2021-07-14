Протягом минулої доби, 13 липня, внаслідок обстрілів російських окупантів на Донбасі загинув український військовий. Ще п’ятеро бійців отримали поранення, а один – бойове травмування. Крім того, одного військового поранено вже сьогодні.

Про це поінформували в пресцентрі штабу операції Об’єднаних сил.

Так, протягом доби в районі проведення ООС було зафіксовано 13 порушень режиму припинення вогню.

Неподалік Південного окупанти двічі відкривали вогонь із автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Біля Троїцького російські збройні формування обстрілювали українські позиції з мінометів 82-го калібру та станкових протитанкових гранатометів.

Поблизу населеного пункту Водяне, що біля Донецька, ворог двічі відкривав вогонь із мінометів 120-го калібру. А в напрямку населеного пункту Тарамчук ворог вів вогонь по позиціях українських захисників та здійснив обстріл цивільної інфраструктури з артилерії калібру 122 мм.

У напрямку Павлополя та Широкиного ворог застосовував міномети 82-го калібру. Біля Причепилівки російські окупанти здійснювали обстріли з артилерії калібру 152 мм і мінометів 120-го калібру.

А неподалік Луганського ворог обстрілював позиції українських військових із великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Окрім того, були зафіксовані 2 прольоти ворожих безпілотних літальних апаратів типу “Орлан-10” з перетином лінії розмежування.

“Унаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав поранення, несумісне з життям. Командування Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого. Крім того, п’ятеро військових отримали поранення, ще один – бойове травмування. Воїнів доправлено до лікувального закладу. Стан здоров’я одного з поранених – важкий, інших – задовільний”, – зазначається в повідомленні.

У штабі уточнили, що на обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Станом на 7:00 ранку середи, 14 липня, зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню на Донбасі. Так, неподалік населеного пункту Луганське противник обстріляв українські позиції з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Унаслідок обстрілу один військовий отримав поранення. Після надання медичної допомоги його транспортували до лікувального закладу. Стан пораненого – задовільний.

Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ були повідомлені представники місії ОБСЄ.

Стягнення російських військ і загострення на Донбасі

Як відомо, з 00:01 27 липня 2020 року на лінії зіткнення на Донбасі має тривати режим повного і всеосяжного припинення вогню. Однак російські окупанти регулярно порушують ці домовленості.

З січня по 8 квітня, за словами президента Володимира Зеленського, загинули 26 українських військових. Президент визнавав, що після введення санкцій проти Віктора Медведчука і телеканалів, які з ним пов’язують, спостерігається загострення на Донбасі.

За час дії режиму припинення вогню (з липня 2020 року по травень 2021 року) внаслідок обстрілів з боку незаконних збройних формувань РФ було поранено понад 100 українських захисників, понад 30 — вбито.

1 квітня Головне управління розвідки Міністерства оборони України поінформувало, що Російська Федерація готова до широкомасштабних провокацій на Донбасі, в тому числі до просування своїх військ углиб території України.

Перед цим начальник Генерального штабу, головнокомандувач Збройними силами України Руслан Хомчак повідомив, що Росія нарощує війська поблизу державного кордону України (зокрема і під виглядом підготовки до навчань “Захід-2021”, котрі проводитимуться спільно з Білоруссю у вересні).

2 квітня президент США Джо Байден та президент України Володимир Зеленський провели першу телефонну розмову. Байден підтвердив непохитну підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України в умовах безперервної агресії Росії на Донбасі та в Криму.

20 квітня стало відомо, що Росія продовжувала стягувати до тимчасово анексованого Криму та кордону з Україною більше військової техніки, про що свідчать нові супутникові знімки.

22 квітня міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив про завершення “перевірки військ”, під приводом якої РФ стягнула військові сили до кордонів України та в окупований Крим.

18 травня головнокомандувач ЗСУ Хомчак заявив, шо попри заяви про відведення військ, Російська Федерація продовжує утримувати близько 80 тисяч військових на ділянках вдовж кордону з Україною.