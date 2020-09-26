Минулої доби, 25 вересня, формування Росії двічі відкривали вогонь у бік українських позицій з гранатометів та великокаліберного кулемета.

Про це повідомили в пресслужбі операції Об’єднаних сил.

Зазначається, що ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою українськими захисниками. Наші воїни неухильно дотримуються умов домовленостей, досягнутих під час засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня 2020 року.

“Минулої доби, 25 вересня, на переважній більшості ділянок відповідальності українських підрозділів спостерігалася тиша. Водночас два факти порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано поблизу Авдіївки. На цій ділянці противник двічі впродовж доби відкривав вогонь у бік українських позицій з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї”, – йдеться в повідомленні.

Бойових втрат і поранень унаслідок провокаційних ворожих пострілів серед українських захисників немає.

Від початку поточної доби, 26 вересня, на ділянках відповідальності українських підрозділів, які виконують завдання у районі проведення операції, пострілів з боку противника не зафіксовано.