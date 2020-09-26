Про це повідомили в пресслужбі операції Об’єднаних сил.
Зазначається, що ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою українськими захисниками. Наші воїни неухильно дотримуються умов домовленостей, досягнутих під час засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня 2020 року.
“Минулої доби, 25 вересня, на переважній більшості ділянок відповідальності українських підрозділів спостерігалася тиша. Водночас два факти порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано поблизу Авдіївки. На цій ділянці противник двічі впродовж доби відкривав вогонь у бік українських позицій з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї”, – йдеться в повідомленні.
Бойових втрат і поранень унаслідок провокаційних ворожих пострілів серед українських захисників немає.
Від початку поточної доби, 26 вересня, на ділянках відповідальності українських підрозділів, які виконують завдання у районі проведення операції, пострілів з боку противника не зафіксовано.
- 6 вересня, Україна втратила на Донбасі трьох військовослужбовців. Спершу окупанти з гранатомета прицільно обстріляли українські позиції поблизу Красногорівки. Обстріл мав місце і по позиціях ЗСУ біля Курахового (за 30 км від Красногорівки). #Букви показували, як виглядають позиції ООС після обстрілу. Внаслідок обстрілу був поранений український військовослужбовець.
- Також 6 вересня військовослужбовці продовжують гасити осередки пожеж на території Донецької та Луганської областей. Під час евакуації особового складу двоє українських захисників, обходячи осередок вогню в “сірій зоні”, підірвались на невідомому вибуховому пристрої на мінному полі противника.
- Ввечері незаконні збройні формування зі стрілецької зброї обстріляли позиції українських військових неподалік Причепилівки. Внаслідок обстрілу один український військовослужбовець загинув.
- Офіс президента, голова української делегації у ТГК Леонід Кравчук та міністр закордонних справ Дмитро Кулеба називали ці інциденти “провокаціями”.