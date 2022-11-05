Єльський університет опублікував лекції з американським істориком Тімоті Снайдером, що присвячені історії України, її значенню для світу, а також зв'язкам з Росією та шляху виборювання незалежності нашої держави.

Про це повідомляють #Букви.

Тімоті Снайдер активно підтримує Україну, а у своїх лекціях пояснює причини виникнення російсько-української війни на тлі історичних фактів. У доповідях він неодноразово наголошує на ментальній та культурній різниці росіян та українців.

Нижче публікуємо добірку з посиланням на оригінальні лекції англійською мовою, а також на переклад деяких епізодів українською від видання “Forbes Україна”:

Лекція №1. “Народження сучасної нації, або Які питання про Україну підняла російська агресія”. Посилання на оригінал — тут. Посилання на переклад від Forbes — тут.

Лекція №2. “Спадщина Грушевського та Рудницького, або Коли українці стали нацією”. Посилання на оригінал — тут. Посилання на переклад від Forbes — тут.

Лекція №3. “У пастці російського наративу, та хто вигадав історію Росії”. Посилання на оригінал — тут. Посилання на переклад від Forbes — тут.

Лекція №4. “Як Україна була повʼязана з Європою у давнину”. Посилання на оригінал — тут.

Лекція №5. “Вікінги, рабовласники, християнство. Як відбувалося становлення Київської Русі”. Посилання на оригінал — тут.

Лекція №6. “Правління Ярослава Мудрого, руська мова і Велике князівство Литовське”. Посилання на оригінал — тут. Посилання на переклад від Forbes — тут.