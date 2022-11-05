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Тімоті Снайдер активно підтримує Україну, а у своїх лекціях пояснює причини виникнення російсько-української війни на тлі історичних фактів. У доповідях він неодноразово наголошує на ментальній та культурній різниці росіян та українців.
Нижче публікуємо добірку з посиланням на оригінальні лекції англійською мовою, а також на переклад деяких епізодів українською від видання “Forbes Україна”:
Лекція №1. “Народження сучасної нації, або Які питання про Україну підняла російська агресія”. Посилання на оригінал — тут. Посилання на переклад від Forbes — тут.
Лекція №2. “Спадщина Грушевського та Рудницького, або Коли українці стали нацією”. Посилання на оригінал — тут. Посилання на переклад від Forbes — тут.
Лекція №3. “У пастці російського наративу, та хто вигадав історію Росії”. Посилання на оригінал — тут. Посилання на переклад від Forbes — тут.
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Лекція №4. “Як Україна була повʼязана з Європою у давнину”. Посилання на оригінал — тут.
Лекція №5. “Вікінги, рабовласники, християнство. Як відбувалося становлення Київської Русі”. Посилання на оригінал — тут.
Лекція №6. “Правління Ярослава Мудрого, руська мова і Велике князівство Литовське”. Посилання на оригінал — тут. Посилання на переклад від Forbes — тут.
- Американський історик Тімоті Снайдер став амбасадором фандрейзингової платформи United24 і розпочав збір на “Ловця Шахедів”.
- Професор історії Єльського університету Тімоті Снайдер заявив, що Китай допустив початок повномасштабної війни в Україні, тому має нести відповідальність.