Про це повідомили на Facebook-сторінці кіностудії.

Проєкт “Червоні рюкзаки” – це серія науково-пізнавальних програм для дітей, що розповідає про диких тварин, птахів і риб, які занесені до Червоної книги України та перебувають на межі зникнення.

Кожна програма буде присвячена окремій тваринці. Зокрема, коту лісовому, пелікану кучерявому, бджолі медоносній, білузі звичайній, сиворакші.

Мета проєкту полягає у тому, щоб донести до дітей важливі питання у розважальній простій формі: за сюжетом хлопчик Андрій та його собака-боксер Рей за дорученням діда-науковця вирушають у мандри Бессарабією у пошуках рідкісних тварин, що є під загрозою зникнення.

Подивитись програми можна буде безкоштовно з 12 жовтня на YouTube-каналі кіностудії.

Фільмування проєкту відбулось цього літа у місті Вилкове, що на Одещині та Дунайській дельті. Режисерка та сценаристка “Червоних рюкзаків” — Анастасія Матешко.

“Добранічфільм” — українська кіностудія, що з 2015 року займається виробництвом документальних і художніх фільмів, реклами, промо-роликів, створенням та підтримкою соціальних проєктів.