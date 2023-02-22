Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 22 лютого, відкинув критику Сільвіо Берлусконі, заявивши, що колишньому прем’єр-міністру Італії не довелося жити під щоденними бомбардуваннями та відключеннями світла, спричиненими авіаударами Росії.

Про це сповіщає Reuters.

Як повідомляли #Букви, Берлусконі заявив, що якби Зеленський припинив напади на дві “сепаратистські республіки” Донбасу, війни б не було. Крім того, експрем’єр також закликав Сполучені Штати чинити тиск на Зеленського та погрожувати припинити надсилання зброї Україні, а також пообіцяв масштабну програму допомоги, якщо вона погодиться на негайне припинення вогню.

Нагадаємо, що 21 лютого прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні відвідала Київ з офіційним візитом. Володимир Зеленський зазначив, що від початку повномасштабного вторгнення Росії Україна отримує від Італії принципову підтримку на всіх рівнях, як оборонну підтримку, так і політичну, гуманітарну, економічну.

Зазначено, що під час прес-конференції з прем’єр-міністеркою Зеленського запитали про висловлювання Берлусконі цього місяця про те, що він не хотів би зустрічатися з президентом, звинувачуючи його у війні Росії в Україні.

“Будинок пана Берлусконі, як мені здається, ніколи не обстрілювали ракетами щодня. І слава Богу, що його партнер з РФ не загнав танк на його подвір’я і не знищив його рідних і близьких”, – відповів Зеленський.

Додамо, що віцепрем’єр-міністр і міністр закордонних справ Антоніо Таяні наголосив, що Італія підтримує Київ після скандалу через коментарі експрем’єра та лідера “Forza Italia” Сільвіо Берлусконі з критикою президента України Володимира Зеленського.