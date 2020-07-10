Ранкова програма "Доброго ранку, країно!" виробництва ТРК "Ера" нардепа Андрія Деркача більше не буде виходити в ефірі телеканалу "UA: Перший" в складі Національної суспільної телерадіокомпанії України.

Про це повідомив в Facebook голова правління Національної суспільної телерадіокомпанії України Зураб Аласанія.

Як відомо, з 1999 року на частоті телеканалу “UA: Перший” в першій половині дня здійснювалося мовлення ТРК “Ера” (за принципом “одна кнопка два каналу”), власником якої є депутат III-IX скликань Андрій Деркач.

У 2017 році “Ера” відмовилася від частоти та уклала з НСТУ договір на виробництво ранкової програми “Доброго ранку, країно!”, яка почала виходити 20 листопада 2017 року з 6:30 до 9:30.

Протягом останніх років НСТУ неодноразово мала намір розірвати договір з “Ера”. Це пов’язано, зокрема, з тим, що, як заявив Аласанія, з 2014 року шляху “деркачівського каналу” та “Першого Національного” (пізніше — “UA: Перший”) почали розходитися.

“Перший” почав відходити від совка, а Андрій Леонідович Деркач іншого місця ніж совок для себе і свого каналу й досі собі не уявляє. І ще довго вся “джинса на замовлення” виробництва деркачівців болісно відгукувалася “Першому”, — вважає голова правління НСТУ.

У липні 2019 року компанії домовилися про співпрацю ще на один рік без автоматичного продовження договору. Це рішення було прийнято, за словами Аласанії, під тиском.

“Складно зважити всі тони бруду і брехні, вилиті за останні роки на компанію і на мене особисто членами цієї родини й співробітниками цієї компанії. Складно порахувати кількість суддів, що вони “вмовили” за абсолютно нікчемними позовами. Важко взнати по втаємничених наглухо силових структурах кількість пустих карних справ, заведених просто зі набору слів цього пронози”, — додав Аласанія.

У п’ятницю, 10 липня, термін дії цього договору закінчився і продовжений він не буде.

“Сьогодні — завершилася дія офіційного договору на виробництво ранкового ефіру, що його було підписано під тиском рішень судів. І продовжено його не буде. З багатьох причин, включно зі зміною бюджетного законодавства у 2020. Але головна з них — невідповідність цього продакшну бодай приблизним стандартам пристойності, не говорючі вже про стандарти журналістські”, — написав голова правління НСТУ.

Також Аласанія повідомив, що замість “Добрий ранок, країно!” НСТУ запустить власну ранкову програму, пілотні випуски якої спершу будуть транслюватися на регіональних телеканалах “Суспільне”.