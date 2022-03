Про це повідомляють #Букви.

Місто Миколаїв перебуває у боях з першого дня російського вторгнення. 26 лютого російські танки заїхали на територію Миколаєва, проте ЗСУ спільно з теробороною вибили їх за межі міста.

Наразі в області українська армія щоразу дає відсіч агресору та відкидає війська загарбників. Водночас тероборона спільно з цивільними захоплюють російські БТРи та танки.

Про всі події у своєму телеграм-каналі регулярно повідомляє голова військової адміністрації Віталій Кім у вже звичній для себе манері.

Майже кожне відео розпочинається легендарним “Доброго вечора, ми з України”.

Віталій Олександрович Кім народився 13 березня 1981 у Миколаєві, має корейські корені. З 1998 — займався підприємницькою діяльністю, був керуючим партнером клубу Ushuaja. Миколаївську обласну державну адміністрацію він очолив 25 листопада 2020 року. Віталій Кім одружений і є батьком трьох дітей. Вільно володіє англійською, а також частково французькою та корейською мовами.

Нещодавно Кім опублікував допис, в якому похвалився, що наразі має трофейний російський бронеавтомобіль “Тигр”. Пізніше він зазначив, що техніку приводять до бойового ладу, встановлюють додаткове обладнання і будуть використовувати вже проти самого ворога.

Українці кажуть, що повідомлення про ситуацію в області від очільника Миколаївської ОДА діють на кшталт заспокійливого.

Коли у самого Віталія Кіма запитують чи приймає він щось для рівноваги, той категорично заперечує, наголошуючи, що це просто східний спосіб життя – “не треба хвилюватися через те, що не можна змінити”.

Іншим радить вірити у карму та зазначає, що коли нервуєшся – нічим не допомагаєш ситуації, натомість тверезий холодний розум – завжди корисніший.

Звісно, подібна витримка не могла не привернути до себе увагу користувачів мереж, блогерів, журналістів.

Very concerned French president in his palace, who does not want to close the sky over Ukraine and give aircrafts VS Vitaliy Kim, the head of the Mykolayiv Regional State Administration, his city is surrounded by russians invaders and fired at with missiles pic.twitter.com/WdmO1uO82f

— Andante (@andante_sen) March 7, 2022