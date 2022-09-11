Відповідні відео опублікували у Facebook.
У пресслужбі зауважили, що добровольче формування бере активну участь в контрнаступі Сил оборони України у Харківській області.
Військовослужбовці закрили шлагбаум на кордоні України з РФ, зауваживши, що зачиняють державний кордон від росіян.
Окрім цього, українські бійці зірвали російський прапор зі флагштоку, натомість замайорів прапор України.
Раніше воїни 113-ї окремої бригади територіальної оборони звільнили Василенкове та Артемівку, що на Харківській області.
Також у Генштабі заявили, що Збройні сили України продовжують звільнення населених пунктів, що були тимчасово захоплені російськими окупантами у Харківській області та на Південнобузькому напрямку.
- Збройні сили України звільнили від російських загарбників місто Балаклія Харківської області, у центрі міста українські військові підняли державний прапор.
- Британські розвідники наголосили, що звільнення від окупантів Куп’янська (Харківська область) стане для росіян значним ударом, адже це місто розташоване на шляху постачання до лінії фронту на сході.
- На Харківщині українські сили прорвали російські позиції до 70 км вглиб. Російські війська не ведуть контрольованого відходу і спішно тікають із південного сходу Харківської області.
- З початку вересня ЗСУ звільнили від окупантів вже близько 2 тисяч квадратних кілометрів території України.