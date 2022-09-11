Українські бійці добровольчого підрозділу "Хартія" 11 вересня вийшли на державний кордон України на півночі Харківщини.

Відповідні відео опублікували у Facebook.

У пресслужбі зауважили, що добровольче формування бере активну участь в контрнаступі Сил оборони України у Харківській області.

Військовослужбовці закрили шлагбаум на кордоні України з РФ, зауваживши, що зачиняють державний кордон від росіян.

Окрім цього, українські бійці зірвали російський прапор зі флагштоку, натомість замайорів прапор України.

Раніше воїни 113-ї окремої бригади територіальної оборони звільнили Василенкове та Артемівку, що на Харківській області.

Також у Генштабі заявили, що Збройні сили України продовжують звільнення населених пунктів, що були тимчасово захоплені російськими окупантами у Харківській області та на Південнобузькому напрямку.