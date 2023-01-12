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Добровольці, котрі стали на захист країни, отримають статус ветерана війни

Цивільні особи, котрі від початку повномасштабного вторгнення РФ стали на захист України, проте не вступили до офіційних військових формувань чи правоохоронних органів, зможуть отримати статус учасника бойових дій.

Четвер, 12 січня 2023, 23:27
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Про це повідомляє пресслужба Міністерства у справах ветеранів України.

Відповідний законопроєкт № 7322 12 січня Верховна Рада України конституційною більшістю голосів (310 депутатів) прийняла у другому читанні та в цілому.

Так, ухваленими змінами до чинного законодавства надається можливість визнати учасниками бойових дій осіб, які не встигли вступити до ЗСУ, МВС, Національної поліції, Національної гвардії, СБУ, Держприкордонслужби або інших утворених відповідно до законів України військових формувань чи правоохоронних органів, однак брали безпосередню участь у бойових діях.

Окрім цього, документ визначає коло осіб, які отримали інвалідність внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі у захисту держави.

У Міністерстві наголосили, що ухвалення закону є вкрай важливим, особливо в частині врегулювання прецедентів щодо надання відповідних статусів цивільним особам.

До Міністерства надходять відповідні звернення, зокрема й від членів родин полеглих Захисників та Захисниць. А прийняття законопроєкту надає Мінветеранів можливість врегулювати подібні прецеденти”, – зазначили у повідомленні.

Міністерка у справах ветеранів України Юлія Лапутіна зауважила, що ухвалення закону сприятиме забезпеченню прав та інтересів захисників, а також членів їхніх сімей.

Відповідно до законопроєкту рішення про надання статусу УБД особам, які добровільно забезпечували захист держави, приймається Міжвідомчою комісією, що діє при Мінветеранів. Наразі фахівці Міністерства опрацюють та подадуть на розгляд Уряду відповідні проєкти актів, якими визначатиметься механізм надання статусу.

Теги: добровольці, Законопроєкт, Мінветеранів, статус ветерана війни, статус учасника бойових дій

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