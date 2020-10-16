Сьогодні, 16 жовтня, інвестори, які вклали гроші в квартири банку "Аркада" - ЖК "Еврика", “Патріотика” та “Патріотика на озерах” вийшли на мітинг і перекрили Хрещатик.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Активісти принесли з собою плакати з надписами: “Президенте, ти гарант! Гарантуй добудувати!”, “Призначай надійного забудовника та будівництво без доплат”, “Зеленський, не будь байдужим до 13 000 інвесторів Аркади!” та інші.

Вони зазначають, що ще 25 серпня поточного року Національний банк України визнав банк “Аркада” неплатоспроможним і запустив процес ліквідації. Це банк, в який довірителі інвестували мільярди гривень на будівництво квартир.

За розпорядженням мера столиці Віталія Кличка, ПрАТ “ХК “Київміськбуд” мав провести аудит трьох комплексів і підрахувати скільки коштів потрібно на добудову. Термін аудиту – два місяці. Днями інвесторам офіційно заявили – результати аудиту повідомлять вже у листопаді, тобто після виборів.

Інвертори вважають, що після місцевих виборів про їх проблему забудуть.