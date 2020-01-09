Російська компанія протягом майже 4 років займалася незаконним видобутком піску в Криму. Керівнику підприємства повідомили про підозру в кримінальному злочині.

Про це повідомили в прес-службі прокуратури Криму.

“Під процесуальним керівництвом прокуратури АР Крим за фактом незаконного видобування корисних копалин, а саме морського піску, на територіях природно-заповідного фонду, біля берегів Кримського півострова (ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 240 КК України), повідомлено про підозрі керівнику російської компанії”, — йдеться в повідомленні.

За інформацією українських правоохоронців, підприємець організував незаконний видобуток морського піску в Каркинитскій та Джарилгацькій затоках в середині травня 2015 року, спільно з капітанами суден. Станом на 2018 йому вдалося добути піску на 140 млн гривень.

У разі, якщо провину підприємця доведуть, йому загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.