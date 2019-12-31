Єдина дочка музиканта Кузьми Скрябіна Марія-Барбара вийшла заміж за хлопця, який разом з нею навчається в медичному університеті імені О. Богомольця.

Про це повідомив друг покійного музиканта, співак DZIDZIO в Instagram.

“Я сьогодні прийшов привітати з Днем весілля двох прекрасних молодих людей: Барбару і Віктора! Бася – єдина дочка Кузьми, а він сьогодні разом з нами святкує і радіє за свою дитину, за таку гарну нову сім’ю”, – написав артист.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от DZIDZIO (@dzidzio) 20 Дек 2019 в 12:43 PST

Як відомо, Барбарі зараз 22 роки, і вона єдина дочка Кузьми.

Весілля відбулося 20 грудня в заміському ресторані під Києвом.

Крім DZIDZIO на святкуванні також була телеведуча Катерина Осадча.

Ім’я обранця Барбари – Віктор Тур. Він студент-медик із заможної сім’ї. Його батько – голова сільради села Іванків Київської області.

Новими знімками з весілля поділилася і сама Барбара.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @miss___mariya 21 Дек 2019 в 12:29 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @miss___mariya 22 Дек 2019 в 8:32 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @miss___mariya 21 Дек 2019 в 10:49 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @miss___mariya 27 Дек 2019 в 9:31 PST

Барбарою дочку назвав саме Кузьма, оскільки був затятим фанатом Барбари Брильської.

Варто нагадати, що музикант загинув 2 лютого 2015 року на 47-му році життя біля села Лозуватка Дніпропетровської області під час ДТП.