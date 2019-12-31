Про це повідомив друг покійного музиканта, співак DZIDZIO в Instagram.
“Я сьогодні прийшов привітати з Днем весілля двох прекрасних молодих людей: Барбару і Віктора! Бася – єдина дочка Кузьми, а він сьогодні разом з нами святкує і радіє за свою дитину, за таку гарну нову сім’ю”, – написав артист.
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Як відомо, Барбарі зараз 22 роки, і вона єдина дочка Кузьми.
Весілля відбулося 20 грудня в заміському ресторані під Києвом.
Крім DZIDZIO на святкуванні також була телеведуча Катерина Осадча.
Ім’я обранця Барбари – Віктор Тур. Він студент-медик із заможної сім’ї. Його батько – голова сільради села Іванків Київської області.
Новими знімками з весілля поділилася і сама Барбара.
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Барбарою дочку назвав саме Кузьма, оскільки був затятим фанатом Барбари Брильської.
Варто нагадати, що музикант загинув 2 лютого 2015 року на 47-му році життя біля села Лозуватка Дніпропетровської області під час ДТП.
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