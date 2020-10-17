Про це йдеться в її есе з назвою “Руді Джуліані — мій батько. Будь ласка, всі, проголосуйте за Джо Байдена та Камалу Гарріс”, опублікованому виданням Vanity Fair.

Керолайн — дочка Джуліані від другого шлюбу. Рудольф та мати Керолайн, Донна Ганновер, офіційно були разом з 1984 по 2000 рік, проте їхні стосунки почали за кілька років до розлучення. На момент розлучення батьків Керолайн було 11 років. Наразі їй 31 рік.

У своєму есе дочка Джуліані розповідає, що завжди була повною протилежність батька. За її словами, колишній мер Нью-Йорка намагався серйозно дискутувати з нею маленькою на політичні теми навіть попри те, що вона — ще зовсім дитина.

Керолайн пише, що вже у дитинстві “на власні очі побачила ту жорстоку, егоїстичну політику, яку Дональд Трамп вчинив зараз щодо нашої країни”.

Дочка Джуліані, яке є режисеркою та ЛГБТ-активісткою, засуджує Трампа, соратником якого її батько, за його ставлення до трансперсон і ЛГБТ, мігрантів та жінок, за невдалу політику щодо боротьби з епідемією коронавірусу тощо.

Звертаючись до читачів, вона зазначає, що розуміє, що багато з них у відчаї та апатії, не вірять, що вибори можуть принести зміни.

Вона зізнається, що у 2016 році, коли Трампа було обрано президентом, підтримувала Гілларі Клінтон. І цього разу вона закликає голосувати за кандидата від демократів, будучі упевненою, що “втеча не вирішить проблем”.

“Ми повинні стояти і битися. Єдиний спосіб покінчити з цим кошмаром — це голосувати. На горизонті є надія, але ми зрозуміємо її лише в тому випадку, якщо оберемо Джо Байдена та Камалу Гарріс”, — запевняє Керолайн.

Пояснюючи свій вибір, вона акцентує увагу на тому, що Байден, на її думку, демонструє готовність вести діалог з людьми, що мають думку, яка відрізняється від його власної. Про це свідчить і те, що кандидаткою у віцепрезидентки він обрав суперницю-демократку.

Також Керолайн переконана, що Байден “буде президентом усіх”, якщо його оберуть, і дослухатиметься до лідерів прогресивного руху, як Берні Сандерс та Елізабет Воррен, вибудовуючи свою політику.

“Я знаю, про що йдеться, і Джо Байден буде президентом усіх, якщо його обрать. Якщо ви плануєте віддати голос символічно або взагалі утриматися від голосування, перегляньте своє рішення, будь ласка. Як ніколи важливо уникати самозадоволення. Ці вибори ще не закінчені, і якщо 2020 рік нас чомусь навчив, це те, що може статися що завгодно”, — пише вона.