Дочка Назарбаєва поспівчувала сім’ям загиблих через протести – зараз її сторінки недоступні

“З важким серцем переживаю трагічні події у нашій країні. Бракує слів, щоб висловити біль та жаль через жертв і загиблих людей. Висловлюю щирі співчуття сім’ям усіх загиблих. Нехай цей жорстокий урок для всіх нас стане останнім у нашій історії. Це неправильно, коли люди гинуть у мирний час”, – написала Алія Назарбаєва.
Вона також подякувала за моральну підтримку своєму батькові в цей момент.
Допис дочки Назарбаєва було опубліковано сьогодні зранку, проте зараз, станом 17.00 за Києвом, він уже недоступний.
Крім того, недоступна навіть сама сторінка Алії Назарбаєвої у соцмережі.
Та сама історія і з акаунтом в Instagram.
Довідка. Молодша донька екс-президента Казахстану Алія Назарбаєва вперше стала відома широкому загалу, коли у 18 років одружилася з сином президента Киргизстану — Айдаром Акаєвим. Цей союз був поданий громадськості як давньоазіатська традиція “змішування царської крові” заради геополітики. Проте молодим людям не судилося виконати амбіції батьків. Шлюб швидко розпався, а відносини між Казахстаном та Киргизстаном стали помітно натягнутими.
Алія намагалася займатися інвестуванням та захотіла побудувати у Швейцарії клініку класу люкс для заможних людей. у 2013 році з цього виріс проект будівництва клініки у престижному районі Пфеффікон (Цюрих). Є інформація, що проєкт планували витратити до 350 мільйонів швейцарських франків.
Також за інформацією ЗМІ 41-річна дочка казахського правителя після початку протестів вивезла з Казахстану особисті статки на суму $300 млн. На ці гроші Алія Назарбаєва придбала нерухомість у столиці Великобританії та розкішний приватний літак.
Під час масових заворушень у Казахстані, багато ЗМІ писали про те, що сім’я Назарбаєвих покинула країну. Речник першого президента РК Нурсултана Назарбаєва Айдос Укібай це спростував.
За його словами, Назарбаєв перебуває в столиці Казахстану і тримає зв’язок із главою держави Касим-Жомартом Токаєвим.
У Казахстані з 2 січня розпочалися масові протести через підвищення вартості палива у 2 – 2,5 раза. Протести через ціни переросли в антирежимні.
В Алмати (Казахстан), де вночі з 5 на 6 січня почалася антитерористична операція, військові заблокували велику кількість протестувальників на головній міській площі. Очевидці та поліція говорять про інтенсивну стрілянину та десятки жертв.
В Алмати (Казахстан) вночі з 5 на 6 січня почалася антитерористична операція, військові заблокували велику кількість протестувальників на головній міській площі. Очевидці та поліція говорять про інтенсивну стрілянину та десятки жертв.
- Нагадаємо, Токаєв анонсував вивід військ ОДКБ з Казахстану.
- Нагадаємо, Вашингтон вимагає пояснень від влади Казахстану щодо необхідності залучення військ ОДКБ для придушення заворушень внутрішнього характеру.
- Військам дали пряму вказівку стріляти по мітингувальниках. Тоді Токаєв заявив, що віддав наказ відкривати вогонь на ураження без попередження, оскільки їм “довелося мати справу з озброєними та підготовленими бандитами, як місцевими, так іноземними”.
- Раніше у місті Талдикорган протестувальники знесли встановлений там пам’ятник експрезиденту Нурсултану Назарбаєву.
- 5 січня президент Касим-Жомарт Токаєв підписав указ про запровадження надзвичайного стану в Мангістауській області та місті Алмати з 00:30 5 січня до 00:00 19 січня 2022 року.
- Пізніше президент Казахстану звернувся до ОДКБ по допомогу з придушенням протестів. Протестувальників він назвав “бандитами” та “терористами”, котрі пройшли “серйозну підготовку за кордоном”, а ситуацію у Казахстані – “зовнішньою загрозою”.
- У відповідь на звернення Токаєва, у Раді Організації Договору з колективної безпеки (ОДКБ) погодились надіслати до Казахстану російські війська та війська партнерів Кремля для придушення протестних виступів.
- Повідомляється про те, що у Казахстані за період протестів правоохоронці затримали 5,8 тисячі осіб. Серед них – багато іноземців.