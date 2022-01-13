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Дочка Назарбаєва поспівчувала сім’ям загиблих через протести – зараз її сторінки недоступні

Молодша дочка першого президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва Малія назвала події у своїй країні трагічними і висловила співчуття близьким загиблих.

Четвер, 13 січня 2022, 15:18
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Відповідний допис вона оприлюднила у Facebook.

“З важким серцем переживаю трагічні події у нашій країні. Бракує слів, щоб висловити біль та жаль через жертв і загиблих людей. Висловлюю щирі співчуття сім’ям усіх загиблих. Нехай цей жорстокий урок для всіх нас стане останнім у нашій історії. Це неправильно, коли люди гинуть у мирний час”, – написала Алія Назарбаєва.

Вона також подякувала за моральну підтримку своєму батькові в цей момент.

Допис дочки Назарбаєва було опубліковано сьогодні зранку, проте зараз, станом 17.00 за Києвом, він уже недоступний.

Крім того, недоступна навіть сама сторінка Алії Назарбаєвої у соцмережі.

скріншот зі сторінки Facebook Алії Назарбаєвої

Та сама історія і з акаунтом в Instagram.

скріншот зі сторінки Instagram Алії Назарбаєвої

Довідка. Молодша донька екс-президента Казахстану Алія Назарбаєва вперше стала відома широкому загалу, коли у 18 років одружилася з сином президента Киргизстану — Айдаром Акаєвим. Цей союз був поданий громадськості як давньоазіатська традиція “змішування царської крові” заради геополітики. Проте молодим людям не судилося виконати амбіції батьків. Шлюб швидко розпався, а відносини між Казахстаном та Киргизстаном стали помітно натягнутими.

Алія намагалася займатися інвестуванням та захотіла побудувати у Швейцарії клініку класу люкс для заможних людей. у 2013 році з цього виріс проект будівництва клініки у престижному районі Пфеффікон (Цюрих). Є інформація, що проєкт планували витратити до 350 мільйонів швейцарських франків.

Також за інформацією ЗМІ 41-річна дочка казахського правителя після початку протестів вивезла з Казахстану особисті статки на суму $300 млн. На ці гроші Алія Назарбаєва придбала нерухомість у столиці Великобританії та розкішний приватний літак.

Під час масових заворушень у Казахстані, багато ЗМІ писали про те, що сім’я Назарбаєвих покинула країну. Речник першого президента РК Нурсултана Назарбаєва Айдос Укібай це спростував.

За його словами, Назарбаєв перебуває в столиці Казахстану і тримає зв’язок із главою держави Касим-Жомартом Токаєвим.

У Казахстані з 2 січня розпочалися масові протести через підвищення вартості палива у 2 – 2,5 раза. Протести через ціни переросли в антирежимні.

В Алмати (Казахстан), де вночі з 5 на 6 січня почалася антитерористична операція, військові заблокували велику кількість протестувальників на головній міській площі. Очевидці та поліція говорять про інтенсивну стрілянину та десятки жертв.

В Алмати (Казахстан) вночі з 5 на 6 січня почалася антитерористична операція, військові заблокували велику кількість протестувальників на головній міській площі. Очевидці та поліція говорять про інтенсивну стрілянину та десятки жертв.

Теги: дочка, назарбаєв, події в Казахстані, реакція, Казахстан

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