Доньці нардепа від "ОПЗЖ" Віктора Медведчука анулювали візу, яку вона отримала для навчання у Женевському університеті у Швейцарії.

Про це політик заявив в інтерв’ю заблокованому телеканалу UkrLive.

“Донька закінчила школу в Україні, в Києві, вступила до Женевського університету та отримала навчальну візу. Все було нормально, на початку вересня збиралася їхати на заняття. Буквально за два дні до цього їй повідомили, що віза анульована”, — сказав Медведчук.

На думку політика, візу анулювали з політичних причин, і це нібито пов’язано з кримінальними справами проти нього. Також політик розповів, що Дарина вступила до іншого вишу, “вона вже вчиться, їй все подобається”.

Він також розповів, що коли проти нього запровадили санкції, йому нібито пропонували на деякий час залишити країну, а після вручення йому підозри у держзраді – піти з політики в обмін на припинення кримінальних проваджень.

Восьмого жовтня нардепу повідомили про підозру за державну зраду та сприяння діяльності терористичної організації. За словами генпрокурора Ірини Венедиктової, у справі йдеться, зокрема, про закупівлю вугілля з СОТ у терористичних організацій “ДНР” та “ЛНР”.