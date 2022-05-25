Про це повідомило Головне управління розвідки МО України із посиланням на Міністра оборони Олексія Резнікова.
У відеозверненні він пояснив, чому іноді у рамках однієї бригади чи навіть батальйону розмір виплат може суттєво відрізнятися.
Міністр наголосив, що грошове забезпечення українських військових наразі складається з двох частин: це гроші, які захисники України отримують відповідно до посади, звання та вислуги років, а також додаткова винагорода на період воєнного стану.
Ті, хто не бере участі у бойових діях, отримують додатково 30 тисяч на місяць із розрахунку 1 000 гривень на день.
Додаткові ж “бойові” виплати становлять 100 тисяч гривень на місяць із розрахунку майже 3 000 гривень на день.
Тобто на розмір винагороди впливає кількість днів, які військовослужбовець безпосередньо перебував у бою, виконував бойові завдання. Вона визначається на підставі бойових наказів і розпоряджень, що видаються військовим командуванням різних структур сил оборони.
Тож чим більше бойових днів у військовослужбовця, тим більшу винагороду він отримує, зазначив Резніков.
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