Українські воїни за участь у бойових діях отримують 100 тисяч гривень на місяць додаткової винагороди.

Про це повідомило Головне управління розвідки МО України із посиланням на Міністра оборони Олексія Резнікова.

У відеозверненні він пояснив, чому іноді у рамках однієї бригади чи навіть батальйону розмір виплат може суттєво відрізнятися.

Міністр наголосив, що грошове забезпечення українських військових наразі складається з двох частин: це гроші, які захисники України отримують відповідно до посади, звання та вислуги років, а також додаткова винагорода на період воєнного стану.

Ті, хто не бере участі у бойових діях, отримують додатково 30 тисяч на місяць із розрахунку 1 000 гривень на день.

Додаткові ж “бойові” виплати становлять 100 тисяч гривень на місяць із розрахунку майже 3 000 гривень на день.

Тобто на розмір винагороди впливає кількість днів, які військовослужбовець безпосередньо перебував у бою, виконував бойові завдання. Вона визначається на підставі бойових наказів і розпоряджень, що видаються військовим командуванням різних структур сил оборони.

Тож чим більше бойових днів у військовослужбовця, тим більшу винагороду він отримує, зазначив Резніков.