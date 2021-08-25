Додаткова доза вакцини Johnson & Johnson збільшує кількість антитіл у 9 разів, – розробники

У компанії Johnson & Johnson заявили, що введення додаткової дози їхньої вакцини проти коронавірусу сприяє збільшенню антитіл у 9 разів

Про це повідомляє CNN.

Зазначається, що компанія дослідила доцільність введення так званої бустерної дози своєї однодозової вакцини.

“Нові проміжні дані наших досліджень демонструють, що бустерна доза вакцини проти коронавірусу від Johnson & Johnson викликала швидке та стійке зростання кількості антитіл — у дев’ять разів більше, ніж через 28 днів після щеплення первинної однодозової вакцини”, – йдеться у повідомленні.

Наразі Johnson & Johnson проводить консультації з Всесвітньою організацією охорони здоров’я й регуляторами ЄС та США щодо можливості введення бустерної дози людям.

Раніше повідомлялося, що до інформаційного бюлетеня стосовно вакцини Johnson & Johnson додали пункт про те, що серед побічних ефектів можливий неврологічний розлад — синдром Гієна-Барре. Попередження схвалили в Управлінні з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів (FDA).