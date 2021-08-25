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Додаткова доза вакцини Johnson & Johnson збільшує кількість антитіл у 9 разів, – розробники

У компанії Johnson & Johnson заявили, що введення додаткової дози їхньої вакцини проти коронавірусу сприяє збільшенню антитіл у 9 разів

Середа, 25 серпня 2021, 21:02

Про це повідомляє CNN.

Зазначається, що компанія дослідила доцільність введення так званої бустерної дози своєї однодозової вакцини.

“Нові проміжні дані наших досліджень демонструють, що бустерна доза вакцини проти коронавірусу від Johnson & Johnson викликала швидке та стійке зростання кількості антитіл — у дев’ять разів більше, ніж через 28 днів після щеплення первинної однодозової вакцини”, – йдеться у повідомленні.

Наразі Johnson & Johnson проводить консультації з Всесвітньою організацією охорони здоров’я й регуляторами ЄС та США щодо можливості введення бустерної дози людям.

Раніше повідомлялося, що до інформаційного бюлетеня стосовно вакцини Johnson & Johnson додали пункт про те, що серед побічних ефектів можливий неврологічний розлад — синдром Гієна-Барре. Попередження схвалили в Управлінні з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів (FDA).

Нагадаємо, що американська компанія Johnson & Johnson заявила, що її одноразова вакцина проти COVID-19 показала хороші результати щодо штаму коронавірусу Delta та інших нових штамів.

Однак однодозова вакцина проти коронавірусу компанії Johnson & Johnson розчарувала американських медиків. Це пов’язано з темпами виробництва та низькою якістю вакцини.

На це є кілька причин. По-перше, ризик виникнення тромбозу. По-друге, не завжди якісне виробництво. Приміром,  в Управлінні з нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів (FDA) в США наказали компанії Johnson & Johnson утилізувати майже 60 мільйонів доз вакцин проти коронавірусу, виготовлені на “проблемному виробництві”.

  • Напередодні Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) визнало, що побічним ефектом COVID-вакцини Janssen (Johnson & Johnson) може бути тромбоз.
  • Раніше вчені компанії Johnson & Johnson заявили, що у них недостатньо даних про те, що їхня вакцина проти COVID-19 викликає тромби.
Теги: COVID-вакцина, Johnson & Johnson, бустерна доза

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