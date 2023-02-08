Міністерство оборони України минулими днями отримало багато запитів пояснити зміни щодо порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям. Мовиться саме про нарахування додаткової грошової винагороди у 100 000 та 30 000 гривень.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Так, на виконання рішення Кабміну, у всіх складових сил безпеки й оборони видано відповідні розпорядчі документи. Оборонне відомство в особі Департаменту соціального забезпечення Міноборони відповіло на часті запитання та дало розʼяснення.

Чи на частину (пропорційно дням) додаткової винагороди у 100 000 грн претендують особи, які не виконують завдання безпосередньо з вогневого ураження (водії, які підвозять пальне, боєприпаси, харчів, воду інженери, зв’язківці, водії “медичок”)?

Новим порядком встановлено, що виконання завдань з вогневого ураження на лінії бойового зіткнення не є обов’язковою умовою для виплати додаткової винагороди в розмірі 100 000 гривень.

Відповідно до нового порядку військовослужбовцям, які задіяні до виконання завдань на “нулі” (підвозу дизельного пального до танків, доставки продуктів харчування та води, евакуації особового складу та майна, облаштування вогневих позицій, забезпечення зв’язком) виплата додаткової винагороди здійснюється в розмірі 100 000 гривень пропорційно часу виконання цих завдань.

У разі виконання аналогічних завдань (згідно з бойовими наказами (розпорядженнями)) щодо забезпечення військових частин, які виконують завдання за призначенням не на “нулі”, але в районах бойових дій, виплата такої винагороди здійснюється – у розмірі 30 000 гривень (в розрахунку на місяць пропорційно часу виконання бойових (спеціальних) завдань).

Чи отримає грошову допомогу сім’я заправника, зв’язківця, тиловика, який загинув не на “першій лінії”?

Виплата одноразової грошової допомоги сім’ям військовослужбовців, які загинули під час дії воєнного стану, здійснюється у разі загибелі під час виконання службових обов’язків та не залежить від місця загибелі: чи поблизу лінії бойового зіткнення чи в районах ведення бойових дій, чи поза районами ведення бойових дій.

Чи новий порядок нарахування додаткової винагороди діє з 1 січня 2023 року?

Новий порядок виплати додаткової винагороди застосовується саме з 1 лютого 2023 року.

Я мобілізований військовослужбовець. Проходжу підготовку в навчальному центрі ДШВ ЗСУ в Житомирській області. Опановую спеціальність оператора ПТРК однієї із західних систем. Чи маю я право на отримання 30 000 гривень?

Виплата додаткової винагороди за період навчання військовослужбовців у навчальному центрі з метою опанування іноземної техніки не передбачена.

Я військовий медик Військово-медичного клінічного центру Північного регіону (м. Харків). Щодня рятую життя військових, які надходять до нас із передової. Часто місто обстрілює ворог. Чи отримуватиму я додаткову грошову винагороду у розмірі 30 000 гривень?

Виплата додаткової винагороди у розмірі 30 000 гривень буде здійснюватися військовослужбовцям у разі виконання ними бойових (спеціальних) завдань згідно з бойовими наказами (розпорядженнями), а військовий госпіталь включений до складу діючих угруповань військ (сил) Сил оборони держави (в розрахунку на місяць пропорційно часу виконання бойових (спеціальних) завдань).

Я офіцер цивільно-військового співробітництва. Надаю допомогу цивільному населенню у населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення. Які види додаткової грошової винагороди я отримуватиму?

Виплата додаткової винагороди у разі виконання бойових (спеціальних) завдань на лінії бойового зіткнення з противником на глибину виконання бойових (спеціальних) завдань військовою частиною (підрозділом, у тому числі зведеним) першого ешелону оборони або наступу (контрнаступу, контратаки) до батальйону включно здійснюватиметься — в розмірі 100000 гривень, а у разі виконання бойових (спеціальних) завдань згідно з бойовими наказами (розпорядженнями), пов’язаними із всебічним забезпеченням діючих угруповань військ (сил) Сил оборони держави безпосередньо в районах ведення воєнних (бойових) дій здійснюється — у розмірі 30000 гривень (в розрахунку на місяць пропорційно часу виконання бойових (спеціальних) завдань).

З 1 лютого військовослужбовцям, які перебувають поза зоною бойових дій, не нараховують додаткове грошове забезпечення у розмірі 30 тисяч гривень. Водночас їм планують збільшити щомісячну заробітну плату.

У Міноборони зазначили, що розмір додаткової грошової винагороди військовим, які беруть безпосередню участь у бойових діях, не змінюється.

А також пояснили, що рішення змінити підхід до нарахування додаткової грошової винагороди стосуватиметься тилових підрозділів та військовослужбовців, які перебувають поза зоною бойових дій, та ухвалено задля дотримання принципів справедливості щодо стимулювання воїнів сил безпеки і оборони України.

Відтак, виплати напряму залежатимуть від районів перебування військовослужбовців, складності і специфіки бойових чи спеціальних завдань, які вони виконують.

Порядок виплат додаткової грошової винагороди військовослужбовцям Сил оборони України та співробітникам системи МВС змінюється з 1 лютого 2023 року. Йдеться про застосування нового підходу до виплати 30 та 100 тисяч гривень.

“Ще раз наголошуємо, що бойові виплати у 100 тис. гривень на місяць будуть збережені українським бійцям, які воюють з противником на передньому краї. Те ж саме стосується сімей полонених та зниклих безвісти — виплати винагороди у розмірі 100 тисяч гривень для них також зберігаються”, – розповіли у відомстві.

А також зазначили, що анонсовані зміни торкнуться винятково військовослужбовців та співробітників системи МВС, які перебувають поза зоною бойових дій у різних регіонах України, строковиків і курсантів ВВНЗ, офіцерів управлінь і штабів, а також деяких інших категорій.

Для прикладу у відомстві нагадали, що станом на зараз усі військовослужбовці, включно зі строковиками та курсантами, у різних регіонах України отримують додаткову грошову винагороду у фіксованому розмірі 30 тис. гривень. Водночас бійці, які, ризикуючи життям, виконують завдання в районах бойових дій, але не беруть безпосередньої участі в боях з противником, отримують абсолютно такі ж самі додаткові виплати – 30 тисяч гривень.

Раніше президента України Володимира Зеленського закликали повернути скасовані додаткові виплати, натомість урізати надбавки народним депутатам.