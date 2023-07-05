Джерело: Independent.ie.
Додаток планують запустити вже 6 липня. За словами представника Meta до ірландської Комісії із захисту даних, сервіс нині не буде розгорнутий в ЄС. Щодо термінів цього невідомо.
В Євросоюзі постановили, що Meta зобов’язана отримувати згоду від користувачів перед тим, як надавати персоналізовану рекламу в регіоні. Цьому передував штраф компанія на 390 млн євро за те, що вона не отримала згоду перед показом реклами.
Конкурент Twitter з’явився на тлі того, як придбала мільярдером Ілоном Маском соцмережа запровадила “ліміти” на твіти. Також було відзначено про погіршення сервісу для потужних користувачів програми Tweetdeck.
Деякі вважають, що Threads може стати найбільш серйозним конкурентом через масштабність Meta, яка володіє Facebook і Instagram.
- У суботу, 1 липня, тисячі користувачів Twitter не змогли отримати доступ до соціальної мережі або натрапили на труднощі і затримки. Через кілька годин після цього, власник мережі Ілон Маск написав у Твіттері, що сайт застосував тимчасові обмеження, “щоб усунути екстремальний рівень збирання даних і системних маніпуляцій”.
- Twitter вирішив закрити доступ до контенту неавторизованим користувачам, відтак необхідно мати власний обліковий запис у соцмережі, аби переглядати твіти.