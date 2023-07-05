Threads, додаток від Meta, планують запустити лише у Сполучених Штатах і Великій Британії. Конкурент Twitter в іншій частині Європи може з'явитися не скоро.

Джерело: Independent.ie.

Додаток планують запустити вже 6 липня. За словами представника Meta до ірландської Комісії із захисту даних, сервіс нині не буде розгорнутий в ЄС. Щодо термінів цього невідомо.

В Євросоюзі постановили, що Meta зобов’язана отримувати згоду від користувачів перед тим, як надавати персоналізовану рекламу в регіоні. Цьому передував штраф компанія на 390 млн євро за те, що вона не отримала згоду перед показом реклами.

Конкурент Twitter з’явився на тлі того, як придбала мільярдером Ілоном Маском соцмережа запровадила “ліміти” на твіти. Також було відзначено про погіршення сервісу для потужних користувачів програми Tweetdeck.

Деякі вважають, що Threads може стати найбільш серйозним конкурентом через масштабність Meta, яка володіє Facebook і Instagram.