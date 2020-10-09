Глава представництва Міжнародного валютного фонду (МВФ) в Україні Йоста Люнгман на фоні винесення доган першій заступниці голови НБУ Катерині Рожковій та заступнику Дмитру Сологубу закликав владу дотримуватися принципів управління Національним банком України (НБУ).

Про це йдеться в заяві Люнгмана, повідомляє “Укрінформ”.

“Забезпечення відповідальності Правління НБУ має провадитися згідно з засадами управління Національним банком. Ці критерії управління були розроблені у консультаціях з фахівцями МВФ упродовж попередніх програм, що підтримувалися Міжнародним валютним фондом”, – зазначив глава представництва МВФ.

Він наголосив, що ці засади спрацювали як на користь Нацбанку, так і в цілому для економіки України.

“Їх дотримання посилило довіру до НБУ як до незалежного та професійного центробанку, надавши політиці Нацбанку більшої надійності та ефективності”, – додав Люнгман.