Криптовалюта Dogecoin підскочила до рекордного максимуму в 69 центів. На думку експертів, це сталося через участь засновника компанії SpaceX і генерального директора компанії Tesla Ілона Маска в популярному шоу Saturday Night Live цими вихідними.

Про це пише сайт американського телеканалу CNBC.

Маск давно хвалив цю криптовалюту своїм 52 мільйонам підписників у Twitter, і експерти припускають, що згадування Dogecoin на телебаченні може викликати ще більший попит. Телепередача з інженером в ролі ведучого повинна вийти в ефір 8 травня.

Як зазначає CNBC, ті, хто купив Dogecoin на початку року, отримав величезний прибуток за останні чотири місяці. Куплена 1 січня 2021 року криптовалюта на 1000 доларів за ціною менше цента за монету, зараз буде коштувати 121 052 долари, що становить понад 12000%.

Це значно більше, ніж ціни інших криптовалют – таких, як біткойн.

CNBC зазначає, що популярність і надійність – це не одне і те ж. Вартість Dogecoin дуже нестабільна, і вклавши в неї гроші, можна багато втратити.

На думку головного операційного директора популярного криптовалютного гаманця BRD Адама Задікоффа, період зростання Dogecoin не триватиме довго, тому особисто він ніколи не замислювався над тим, щоб використовувати цю крипту як платіжний засіб або засіб накопичення.

“Так, ви можете швидко заробити, якщо правильно розрахуєте час, але розраховувати час на ринку – це жахлива річ, і навряд чи це спрацює”, – сказав він.

Задікофф вважає, що новачки в криптографії не розуміють різниці між відповідним підвищенням цін на біткоїн і догкойн. У той час як біткоїн має вбудовані економічні стимули для майнерів, щоб вони продовжували створювати нові біткоїни, а також жорстку межу в 21 мільйон біткоїнів, у Dogecoin немає такої інфраструктури.

За його словами, популярність криптовалюти викликана ажіотажем обговорень у Twitter і Reddit.

“Ви бачите силу соціальних мереж, які спонукають людям робити щось. Це швидкоплинний сплеск емоцій, який зараз опанував усіма”, – підсумував Задікофф.

Довідка. Dogecoin – криптовалюта, створена як мем-токен і названа на честь інтернет-мема Doge. Була представлена 8 грудня 2013 року. На відміну від інших, має досить швидкий період початкового майнінгу.