Міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель заявив, що українська сторона вимагає від "Газпрому" справедливу ціну за послуги з транспортування блакитного палива.

Про це він заявив після завершення чергового раунду переговорів.

Він підкреслив, що незалежно від часу і місця переговорів, українська сторона буде відстоювати свою позицію.

“Нам необхідно отримати справедливу оплату за транспортування газу Україною і забезпечити енергетичну безпеку в регіоні. Від цього виграє кожен кінцевий споживач, адже продовження договору на транспортування газу буде сприяти стабільності на ринку, а відповідно – зменшенню ціни на газ”, – заявив Оржель.

Напередодні стало відомо, що під час більш ніж 7-годинних переговорів Україна і Росія досягли попередньої угоди щодо нового контракту на транзит російського газу територією України.

Деталей домовленостей поки не називають, адже сторони переговорів мають узгодити їх з урядами, в столицях Києві та Москві.