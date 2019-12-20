Про це він заявив після завершення чергового раунду переговорів.
Він підкреслив, що незалежно від часу і місця переговорів, українська сторона буде відстоювати свою позицію.
“Нам необхідно отримати справедливу оплату за транспортування газу Україною і забезпечити енергетичну безпеку в регіоні. Від цього виграє кожен кінцевий споживач, адже продовження договору на транспортування газу буде сприяти стабільності на ринку, а відповідно – зменшенню ціни на газ”, – заявив Оржель.
Напередодні стало відомо, що під час більш ніж 7-годинних переговорів Україна і Росія досягли попередньої угоди щодо нового контракту на транзит російського газу територією України.
Деталей домовленостей поки не називають, адже сторони переговорів мають узгодити їх з урядами, в столицях Києві та Москві.
- Раніше повідомлялося, що під час газових переговорів між російською та українською сторонами в рамках “нормандського саміту” в Парижі була досягнута тільки домовленість “продовжувати домовлятися”.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що за підсумками зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним можна з більшою ймовірністю говорити про підписання контракту на транзит газу на термін до 10 років.