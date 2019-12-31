Про це повідомляє “Інтерфакс-Україна”.
“Це закладає дуже важливе підставу для можливого зниження цін на газ, що, безумовно, може позитивно відобразитися в платіжках простих українців і створити додаткову конкурентну перевагу для українського бізнесу”, – сказав Гончарук.
При цьому міністр енергетики Олексій Оржель розповів, що підписання контракту добре вплине на ринкову стабільність, яка в свою чергу позитивно вплине на внутрішніх споживачів газу.
За словами Прем’єра, 5-річний газовий контракт забезпечить Україні 7 млрд дол за транзит.
“Крім того, Україна зможе отримувати додаткові доходи від бронювання потужностей ГТС України європейськими та іншими компаніями”, – сказав в свою чергу виконавчий директор НАК “Нафтогаз України” Юрій Вітренко.
Крім того, глава “Нафтогаз України” Андрій Коболєв заявив, що отримані 2,9 млрд дол від “Газпрому” згідно з рішенням Стокгольмського арбітражу направлять на підвищення енергетичної незалежності країни.
- 20 грудня в Мінську Україна і Росія досягли остаточної домовленості щодо транзиту російського газу. Був підписаний міжурядовий протокол, який передбачає пакетну угоду з виплатою “Газпромом” “Нафтогазу” $2,9 млрд за рішенням Стокгольмського арбітражу, відмову сторін від існуючих позовів, включаючи врегулювання штрафу Антимонопольного комітету України, і підписання транзитної угоди на п’ять років (2020 рік – 65 млрд куб. м, 2021-2024 рр. – по 40 млрд куб. м) з можливістю його продовження на 10 років.
- Виконавчий директор “Нафтогазу” Юрій Вітренко заявив, що в підписаному між НАК “Нафтогаз” і “Газпромом” протоколі немає ніяких домовленостей про прямі поставки російського газу.