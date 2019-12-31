Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що укладення домовленостей з Росією про транзит може знизити ціну на газ для українців.

Про це повідомляє “Інтерфакс-Україна”.

“Це закладає дуже важливе підставу для можливого зниження цін на газ, що, безумовно, може позитивно відобразитися в платіжках простих українців і створити додаткову конкурентну перевагу для українського бізнесу”, – сказав Гончарук.

При цьому міністр енергетики Олексій Оржель розповів, що підписання контракту добре вплине на ринкову стабільність, яка в свою чергу позитивно вплине на внутрішніх споживачів газу.

За словами Прем’єра, 5-річний газовий контракт забезпечить Україні 7 млрд дол за транзит.

“Крім того, Україна зможе отримувати додаткові доходи від бронювання потужностей ГТС України європейськими та іншими компаніями”, – сказав в свою чергу виконавчий директор НАК “Нафтогаз України” Юрій Вітренко.

Крім того, глава “Нафтогаз України” Андрій Коболєв заявив, що отримані 2,9 млрд дол від “Газпрому” згідно з рішенням Стокгольмського арбітражу направлять на підвищення енергетичної незалежності країни.