Президент Володимир Зеленський з приходом на головну державну посаду говорив про те, що поетапно легалізує гральний бізнес в країні. Домовленості були дуже серйозні і лобісти відповідного закону вже навіть закупили на мільйони доларів обладнання для бізнесу.

Про це йдеться в статті #Букв “Ваші ставки, панове: як Аваков і Зеленський посварилися через гральний бізнес”.

За прем’єрства Юлії Тимошенко у 2009 році було прийнято закон, який передбачає, що державна лотерея може проводитися з використанням електронної системи прийняття ставок, яка дозволяла замінити лотерейні квитки іншим способом фіксації права на отримання призу.

Ліцензію на це міг продати тільки той, у кого вона була на лотерею.

Таким чином, гральний бізнес був залежний від тих, хто продавав ліцензії, а також від силовиків.

Пізніше всі гральні контори пов’язували з тими чи іншими представниками силових органів. Зокрема, “Космолот” – з СБУ, “Спортлото” – з МВС.

“З приходом до влади Володимира Зеленського представники грального бізнесу стали домовлятися про закон про легалізацію, щоб більше не платити ні силовикам, ні власникам лотерейних ліцензій”, – сказано в статті.

Через деякий час журналістам вдалося з’ясувати, що президент Зеленський товаришує з гендиректором ТМ “Parimatch” Сергієм Портновим, а лідер фракції “Слуга народу” Давид Арахамія – з юристом Андрієм Астаповим, який працював з “Парі-матч” і “Фаворит”.

Сам Астапов був безпосередньо залучений до написання цих законів.

Також на робочих групах щодо написання закону з’являвся литовець Борис Баум, що дало підстави вважати, що на український ринок можуть зайти росіяни.

За словами юристів, що працюють в цій сфері, домовленості були дуже серйозні і лобісти закону вже навіть закупили на мільйони доларів обладнання для бізнесу.