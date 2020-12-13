Такий коментар дали представники студій CD Projekt RED, сообщает PAP Business.

За оцінками студії, виручка від попередніх замовлень гри змогла компенсувати всі витрати на розробку і маркетинг.

“Отримані нами ліцензійні відрахування з попередніх замовлень Cyberpunk 2077 зі всіх платформ цифрової дистрибуції перевищили суму загальних витрат на розробку, пов’язану з грою, а також маркетинг і просування гри. На маркетинг бюджет до сих пір в процесі витрат”, – йдеться в заяві.

Конкретна сума доходів і загальний бюджет на розробку гри не розкривається. Проте в корпоративному звіті CD Projekt RED, який був опублікований 3 вересня 2020 року, вказані статті витрат. У зв’язку з цим можна зробити висновок, що бюджет міг скласти не менше 120 мільйонів доларів. Однак 14 листопада аналітики брокерської компанії DM BOS з Польщі припустили, що бюджет на Cyberpunk 2077 міг скласти 314 мільйонів доларів. Для порівняння: найдорожчою грою на поточний момент є Destiny, що вийшла в 2014 році – її бюджет на розробку і маркетинг склав 514 мільйонів доларів.

Також вчора CD Projekt RED в своєму Twitter-акаунті повідомили про 8 мільйонів замовлень гри. 59% всіх цифрових копій було продано для ПК. Таким чином, Cyberpunk 2077 стає самої найшвидше грою для ПК в історії.

У той же час стало відомо, що біржова вартість CD Projekt RED впала на 29%. Причиною цього могли стати численні проблеми з оптимізацією версій Cyberpunk 2077 для консолей.

Проект Cyberpunk 2077 був вперше згаданий в 2012 році, а перший тизер-трейлер вийшов в січні 2013-го. Розробка тривала приблизно 7 років.