Дружина співака Віктора Павлика, Катерина Реп’яхова поскаржилася на цькування у соціальних мережах через скандал зі спецперепусткою, яка дозволяє проїзд Південним мостом у Києві.

Джерело: Катерина Реп’яхова у своєму Instagram, передали #Букви.

Катерина Реп’яхова визнала, що не мала рації і помилилася в тій ситуації. За її словами, вона недоречно пожартувала.

“Я не мала публікувати ту сторі. І це факт. Я не ідеальна. А от всі коментатори, бачу, ідеальні. Догодила я всій нечисті, яка зараз пише гидоту (нехай на мене) на мою дитину”, – написала вона.

Дружина співака сказала, що її чоловік не купляв для неї перепустку.

“Мені моторошно від того, в якому соціумі ми живемо. Скільки злих людей, які, як ті орки, готові зжерти своїх же. Всі ці люди хорошого ніколи не помітять”, – додала Реп’яхова.

Довідка. 16 травня дружина українського співака похизувалася на відео подарунком від чоловіка, а саме спецперепусткою, яка дозволяє проїзд Південним мостом у Києві. Шанувальники висловили своє невдоволення, проте артист запевнив, що це “був невдалий жарт дружини”, а документ насправді належить йому.

Південний міст пролягає через Дніпро та поєднує правий та лівий береги Києві. Він є найвищим мостом столиці – висота складає 135 метрів.

З червня 2022 року міст було відкрито лише для спецтранспорту екстрених та аварійних служб, громадського транспорту, транзитного вантажного транспорту, а також авто зі спеціальними перепустками. Саме такий документ Віктор Павлик продемонстрував на камеру.