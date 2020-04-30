Про це Рябошапка розповів в інтерв’ю народному депутату від фракції “Європейської солідарності” Олексію Гончаренку.
“Доказів для того, щоб почати переслідування, тобто повідомити про підозру було досить, але їх було недостатньо для того, щоб йти в суд з цією справою. Порівняємо, наприклад, зі справою Ганзюк, коли в суд передали справу, яка фактично не була готовою і, власне, ми хотіли уникнути такої ситуації”, – пояснив він.
Водночас ексгенпрокурор заявив, що його запросили на брифінг, де звинувачували підозрюваних у вбивстві Шеремета, за ініціативи міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.
“Думаю, що необхідність в таких заходах є — для інформування суспільства про перебіг розслідування резонансних справ. Я б радив сьогодні президенту не брати участі в таких заходах — для цього достатньо публічного звіту Національної поліції. Мене запросили на брифінг з ініціативи глави МВС”, – сказав Рябошапка.
Нагадаємо, у вбивстві журналіста Павла Шеремета підозрюються: медсестра Яна Дугарь, лікар і волонтер Юлія Кузьменко, музикант Андрій Антоненко і подружжя Інна і Владислав Грищенки. #Букви зібрали подробиці вбивства журналіста, які прозвучали на брифінгу МВС.
- У ніч на 14 грудня Печерський суд Києва обрав запобіжний захід військовому і музиканту Андрію Антоненку, якого правоохоронці підозрюють в організації вбивства журналіста Павла Шеремета. Антоненко був поміщений під варту на термін 2 місяці без права на внесення застави.
- 13 грудня суд заарештував Юлію Кузьменко на два місяці без права на заставу, а Яну Дугарь помістили під цілодобовий домашній арешт.
- За версією слідства, організатором вбивства журналіста Павла Шеремета в 2016 році начебто був музикант і військовослужбовець Андрій Антоненко, а виконавцем – волонтер і дитячий медик Юлія Кузьменко.