Головний редактор видання Insider Роман Доброхотов, яке співпрацювало з Bellingcat у розслідуванні стосовно спецоперації щодо "вагнерівців", розповів, що їхні матеріали запросили як докази участі РФ у війні на Донбасі.

Таку заяву він зробив під час інтерв’ю для програми “Вечір з Миколою Княжицьким” на Еспресо.TV.

Журналісти раніше вже наголошували, що цінність цієї спецоперації попри її неуспішність у тому, що було зібрано матеріали, які сталися б у пригоді у справі щодо збиття МН17.

Доброхотов повідомив, що Європарламент та ООН вже попросили Bellingcat надати зібрану інформацію щодо діяльності бойовиків в Україні.

“Після того, як вийшло наше розслідування, до Belligcat звернулись з одного боку представники Європейського парламенту, з іншого — ООН з проханням надати матеріали, які було викрито у зв’язку з розслідуванням, які пов’язані зі злочинами цих бойовиків в Україні, оскільки це має прямий зв’язок до розслідувань, які зараз йдуть. Це й трибунал щодо дій Росії в Україні, в цілому щодо порушень прав людини Росією в Україні. Це дуже важливі свідчення. І тепер, я думаю, що їм дадуть рух. Якби цих “вагнерівців” посадили там, то ці всі документи використовували б зараз в суді і жодних складнощів не було б їх звинуватити та ув’язнити. Тому що вони самі всі ці докази своїми руками принесли українським спецслужбам”, — сказав журналіст.

Головний редактор Insider наголосив, що це розслідування не є вигідним для Росії. Доброхотов переконаний, що під час розслідування було зібрано документи, що можуть призвести до посилення санкційного тиску на Росію.

“В Росії у публічному просторі взагалі дуже мало обговорювалася ця історія. Ані до публікації, ані після. Сенсації не стало, бо це все ж таки… Так, це російські бойовики, але… Самих росіян те, що їх (найманців — ред.) ледь не заарештували, що там була якась операція в Україні, це турбує набагато менше, ніж українців. Це логічно і зрозуміло. Що стосується того, наскільки це вигідно (Росії — ред.)… Я взагалі не впевнений, що вся ця інформація, включно з інформацією з цього розслідування, вигідні. По-перше, визнається самий факт існування групи Вагнера, яка так ось їздить у різні країни, а до того брала участь у вторгненні в Україну”, — прокоментував він.

“Це зовсім не те, що Кремль хоче публічно визнавати. Але найголовніше — внаслідок цього розслідування тепер вже всі ці документи потраплять до рук Європарламенту, ООН та всіх організацій, що можуть дати цього рух, розпочати проти Росії санкції”, — додав він.

Хто такий Роман Доброхотов?

Роман Доброхотов — 38-річний російський громадський діяч, один із засновників і лідерів “Партії 5 грудня”, журналіст. Двічі безуспішно балотувався в депутати Московської міської думи (у 2009 році не був навіть зареєстрований). За освітою політолог, займається також викладацькою діяльністю.

З 2013 року є головним редактором власного інтернет-видання The Insider, яке зареєстроване в Латвії і займається передусім журналістками розслідуванням, викриття фейків та фатчекингом. Сам Доброхотов бере участь у розслідуванні дій Росії проти України у 2010-2020 роках.

Крім цього, Романом Доброхотовим у 2018 році разом з The Insider і Bellingcat розкрили справжні імена трьох працівників ГРУ Росії, які, за їхніми даними, брали участь в отруєнні родини Скрипалiв.

У 2020–2021 роках The Insider у співавторстві з іншими розслідувачами написали серію статей про ймовірних отруйників опозиціонерів Олексія Навального, Володимира Кара-Мурзи та письменника Дмитра Бикова.

В липні поточного року російська влада включила юридичну особу “The Insider SIA” (адміністратор доменного імені інтернет-видання “The Insider”) до Реєстру іноземних засобів масової інформації, що виконують функції “іноземного агента”. Доброхотов після цього заявив, що видання не маркуватиме свої матеріали як “іноземний агент”, оскільки не має представництва в Росії.

Того ж місяця у квартирах Доброхотова та його батьків уже проводився обшук. Він був пов’язаний зі справою про наклеп (ст. 128.1 КК), за якою журналіст проходить як свідок. Згодом обшуки повторилися у вересні і були пов’язані з викритим щодо журналіста кримінальним провадженням про незаконний перетин кордону.

Зрештою Доброхотов емігрував.