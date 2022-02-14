Про це інформує міжнародне інформаційне агентство BBC.
За словами Джонсона, кількість військ РФ вздовж кордону України та “інші ознаки” свідчать про те, що Кремль проводить серйозну підготовку до вторгнення.
Як зауважив очільник британського уряду, вся ця ситуація дуже небезпечна та складна, проте ще є час, щоб переконати президента РФ Володимира Путіна відступити. Джонсон закликав Росію до діалогу, щоб уникнути “катастрофічного вторгнення”.
Окрім цього Борис Джонсон зазначив, що міністр оборони Великої Британії Бен Воллес мав рацію, коли закликав Захід бути єдиним у питанні протистояння агресії РФ.
“Дуже важливо проявити єдність, коли йдеться про економічні санкції. Ви знаєте, що Велика Британія лідирує серед наших союзників у питанні жорсткого пакета санкцій”, – розповів Джонсон.
- Нагадаємо, у парламенті Великої Британії ухвалили закон, котрим розширили та посилили санкції проти Російської Федерації у разі нового нападу на Україну.
- Також Велика Британія спорядить до України ракетне озброєння для кораблів, котре дасть змогу протистояти Російській Федерації у водах Чорного та Азовського морів.
- Раніше прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон попередив президента Російської Федерації Володимира Путіна про посилення НАТО у разі подальшої ескалації ситуації на кордоні з Україною. Він наголосив, що Велика Британія не “здригнеться” у своїй незмінній підтримці Європи.
- Окрім цього, радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван розповів, що дані американської розвідки щодо можливого вторгнення Росії до України публікуються з метою зірвати військові плани Кремля.