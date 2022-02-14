Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, під час свого візиту до Шотландії, зауважив, що є "досить очевидні докази" того, що Росія готується до вторгнення в Україну.

Про це інформує міжнародне інформаційне агентство BBC.

За словами Джонсона, кількість військ РФ вздовж кордону України та “інші ознаки” свідчать про те, що Кремль проводить серйозну підготовку до вторгнення.

Як зауважив очільник британського уряду, вся ця ситуація дуже небезпечна та складна, проте ще є час, щоб переконати президента РФ Володимира Путіна відступити. Джонсон закликав Росію до діалогу, щоб уникнути “катастрофічного вторгнення”.

Окрім цього Борис Джонсон зазначив, що міністр оборони Великої Британії Бен Воллес мав рацію, коли закликав Захід бути єдиним у питанні протистояння агресії РФ.