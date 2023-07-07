Минулого року компанії Mondelez, Mars Inc. і PepsiCo Inc. мали шалені продажі в Росії, демонструючи силу російського споживача через понад рік повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Джерело: Bloomberg

Продажі компанії Mondelez Rus, яка продає печиво Jubilee і шоколад Alpen Gold, зросли на 38% минулого року до 92 мільярдів рублів (1,1 мільярда доларів) за місцевими стандартами бухгалтерського обліку, згідно з нещодавньою заявою до податкової служби Росії.

Виробник шоколаду Cadbury збільшив загальний прибуток більш ніж удвічі порівняно з 2021 роком.

Прибутковість зросла завдяки ціноутворенню, зростанню обсягів і призупиненню реклами, йдеться у річному звіті Mondelez, додаючи, що на Росію припадало 4% її консолідованого доходу минулого року.

Mars, яка прийшла в Росію на початку 90-х років, зафіксувала зростання продажів на 14% до 177 мільярдів рублів минулого року, а прибуток зріс на 58% до 27 мільярдів рублів.

Виторг PepsiCo зросла на 16% у Росії, а прибуток зріс учетверо, і виробник сказав, що операції в Росії склали 5% консолідованого чистого доходу за 2022 рік проти 4% роком раніше.

Існують обмеження на переказ коштів до та з Росії, повідомили в Mondelez і Pepsi. Очікується, що великі російські компанії, зокрема ці споживчі одиниці, також постраждають від податку на надприбуток у розмірі 10% на різницю в прибутках у 2021-2022 роках порівняно з 2018-2019 роками.

Американські групи залишилися в Росії, оскільки вони не є підприємцями під санкціями, але всі три компанії заявили, що продаватимуть лише “необхідні” продукти, навіть якщо деякі інші підприємства вийшли на тлі обурення війною РФ в Україні.

Генеральний директор PepsiCo Рамон Лагуарта заявив у вересні, що компанія призупиняє продаж міжнародних брендів, таких як 7Up і Pepsi. Підрозділ американської групи в Росії продає чіпси, газовану воду, молоко, молочні продукти та дитяче харчування, а також місцеві продукти, такі як квас.

Компанії, які залишилися, могли отримати вигоду від того, що конкуренти покинули ринок.

“У будь-якій кризі будуть переможці”, — сказала Ліліт Геворкян, російська аналітикиня S&P Global Market Intelligence.

“Немає різких змін у споживчих витратах. Так, є спад, але ми не бачимо колапсу в стилі Covid”, – додала вона.

Споживчі гіганти заявили, що згортають свій бізнес у Росії, а кілька великих брендів у світовому секторі продуктів харчування та напоїв фактично зникли з російського ринку.

Coca-Cola, наприклад, вийшла з РФ, але її продукцію все ще можна імпортувати через треті країни, а для задоволення попиту також з’явилися копії російських газованих напоїв.

Однак різкий сплеск продажів Mondelez починає спадати. Американський виробник продуктів харчування заявив, що продає значно менше продуктів у Росії у 2023 році, а обсяги впали двозначними цифрами з січня. У червні Mondelez заявила, що скоротила свою діяльність, припинила нові капіталовкладення, запуск нових продуктів і витрати на рекламу в ЗМІ в Росії.

За словами Ендрю Кларка, глобального президента Mars Wrigley, компанія Mars, яка продає шоколад Bounty і корм для собак Pedigree, також зводить до мінімуму свою діяльність в Росії.

PepsiCo відмовилася від коментарів.

Компанії споживчих товарів, які продовжують працювати в Росії, стикаються з бойкотами та кампаніями на деяких західних ринках. Чим довше триває війна і гине більше мирних жителів, тим сильніший тиск з боку споживачів на підприємства з метою припинення діяльності в Росії.

До прикладу Pernod Ricard припинила весь експорт алкогольних напоїв до Росії лише через кілька тижнів після того, як заявила, що відновить поставки після того, як зіткнулася із закликами до бойкоту у Швеції, батьківщині горілки Absolut.