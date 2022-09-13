Про це йдеться у матеріалі Bloomberg.
Відмова деяких традиційних споживачів у Європі купувати російську нафту означає, що Москва була змушена продавати нафту зі значною знижкою на азійських ринках, унеможливлюючи повну вигоду від вищих цін. У той час як у серпні спотові ціни на газ в Європі були рекордно високими, податки на газ, які займають меншу частку в бюджеті, не змогли повністю компенсувати зниження доходів від нафти. Державний ПАТ “Газпром” цього літа істотно скоротив експорт газу до Європи, звинувачуючи в обмеженні потоків санкції.
Згідно з даними міністерства фінансів, опублікованими в понеділок, нафтогазові доходи РФ, які складають більше третини національного бюджету, минулого місяця впали до 671,9 млрд рублів (11,1 млрд доларів), що є найнижчим показником з червня 2021 року. Це майже на 13% менше, ніж у липні та на 3,4% менше проти показника минулого року, попри те, що ціни на нафту марки Urals зросли майже на 10%.
Ще один удар по казні Кремля може бути завдано обмеженням цін, яке країни “Великої сімки” планують встановити на російську нафту та нафтопродукти, наголошують у діловому виданні. Хоча президент РФ Володимир Путін пообіцяв припинити експорт до країн, які введуть такий захід, обмеження ціни може ще збільшити знижку для інших покупців російського палива.
- Російські трейдери почали вимагати платежі в рублях за свій експорт до Індії, що може зірвати торгівлю між двома країнами, яка набрала обертів після повномасштабної війни в Україні. Це пов’язано з тим, що індійські імпортери не можуть платити за імпорт в рублях.
- Міністри фінансів G-7 погодилися ввести ліміт цін на нафту з РФ, при перевищенні якого буде заборонено страхування її морських перевезень. Деталі вирішили опрацювати пізніше. Водночас в РФ заявили, що припинять постачання в країни, які запровадять це.
- За шість місяців з початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ продала енергоресурсів на суму, яка набагато більша, аніж витрати Кремля на війну.
- Відповідно до внутрішнього звіту, підготовленого для уряду, РФ може зіштовхнутися з тривалішою та глибшою рецесією, оскільки вплив санкцій США та Європи поширюється, завдаючи шкоди секторам, на які країна роками покладалася для підтримки своєї економіки.