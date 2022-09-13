У серпні доходи РФ від продажу енергоресурсів скоротилися до найнижчого рівня за 14 місяців, оскільки західні санкції за повномасштабну війну проти України спонукали Кремль продавати нафту за зниженими цінами та скорочувати постачання газу до Європи.

Про це йдеться у матеріалі Bloomberg.

Відмова деяких традиційних споживачів у Європі купувати російську нафту означає, що Москва була змушена продавати нафту зі значною знижкою на азійських ринках, унеможливлюючи повну вигоду від вищих цін. У той час як у серпні спотові ціни на газ в Європі були рекордно високими, податки на газ, які займають меншу частку в бюджеті, не змогли повністю компенсувати зниження доходів від нафти. Державний ПАТ “Газпром” цього літа істотно скоротив експорт газу до Європи, звинувачуючи в обмеженні потоків санкції.

Згідно з даними міністерства фінансів, опублікованими в понеділок, нафтогазові доходи РФ, які складають більше третини національного бюджету, минулого місяця впали до 671,9 млрд рублів (11,1 млрд доларів), що є найнижчим показником з червня 2021 року. Це майже на 13% менше, ніж у липні та на 3,4% менше проти показника минулого року, попри те, що ціни на нафту марки Urals зросли майже на 10%.

Ще один удар по казні Кремля може бути завдано обмеженням цін, яке країни “Великої сімки” планують встановити на російську нафту та нафтопродукти, наголошують у діловому виданні. Хоча президент РФ Володимир Путін пообіцяв припинити експорт до країн, які введуть такий захід, обмеження ціни може ще збільшити знижку для інших покупців російського палива.