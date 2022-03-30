Про це повідомляє естонське видання Pealinn.
Міністерка додала, що Європейський Союз має відреагувати на дії Росії, зокрема зменшивши імпорт газу. Вона зазначила, що ціна військових дій для РФ має стати дуже високою. Тому до кінця 2022 року ЄС планує зменшити обсяги поставок викопного палива на дві третини.
Глава МЗС Естонії закликала залучити енергетичні доходи РФ для відновлення України.
“Але для того, щоб негайно вплинути і змусити Росію заплатити за те, що було зроблено в Україні, минулого тижня прем’єр-міністерка Естонії запропонувала на Раді ЄС тимчасово депонувати платежі за російські газ і нафту і використовувати їх для відновлення України”, – заявила глава МЗС.
- Нагадаємо, Нідерланди, Бельгія, Ірландія та Чехія оголосили, що висилають російських дипломатів зі своїх країн. Причиною для цього стала загроза національній безпеці.
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Естонія не видаватиме туристичні візи громадянам РФ, які бажають в’їхати в країну, доки не завершиться вторгнення Росії в Україну. Про це заявила міністерка закордонних справ Естонії Єва-Марія Лійметс 10 березня в Таллінні.
29 березня російські окупанти обстріляли місто Ніжин на Чернігівщині. Внаслідок дій загарбників поранень зазнали шестеро людей, серед яких – дитина. Також повідомляється про одного загиблого.