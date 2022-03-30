Естонія не видаватиме туристичні візи громадянам РФ, які бажають в’їхати в країну, доки не завершиться вторгнення Росії в Україну. Про це заявила міністерка закордонних справ Естонії Єва-Марія Лійметс 10 березня в Таллінні.

29 березня російські окупанти обстріляли місто Ніжин на Чернігівщині. Внаслідок дій загарбників поранень зазнали шестеро людей, серед яких – дитина. Також повідомляється про одного загиблого.