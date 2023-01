Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики України, а також пресслужба кінофестивалю Sundance у Twitter.

Фільм “20 днів у Маріуполі” розповідає про скоєні звірства Росії та те, як місто переживало перші тижні широкомасштабного російського вторгнення — обстріли, загибель мирного населення, бомбардування пологового будинку.

Фільм створений завдяки документальним матеріалам журналістів Associated Press Мстислава Чернова, Євгена Малолєтки та Василіси Степаненко, яких дивом вдалося вивезти 15 березня через гуманітарний коридор.

Раніше повідомлялося, що документальний фільм “20 днів у Маріуполі” українського журналіста Мстислава Чернова увійшов до номінації World Cinema Documentary Competition на американського кінофестивалю Sundance. Тоді мовилося про те, що він змагатиметься з іншими 11 документальними фільмами.

Зазначимо, що нещодавно документальний короткометражний фільм “Я не хотіла знімати воєнний фільм” (I Did Not Want to Make a War Film) режисерки Надії Парфан опублікувало видання The New Yorker. У стрічці розповідається про початок повномасштабної війни Росії проти України.

Режисерка перебувала за кордоном, коли 24 лютого Росія вдерлася до України. Кінострічку вона представила як особистий фільм-есе, де зобразила “болісне повернення додому”.

Документальна стрічка триває 17 хвилин 30 секунд. Надія Парфан розповіла, що звістка про початок російського вторгнення застав її в Дахабі, куди вона з чоловіком їздить взимку щороку.

“Мене звати Надя. Я з України. У мене вдома – зима темна і холодна. Я волію втекти кудись у тепло і повернутися навесні, коли життя знову прокидається. Цей рік був іншим. Зима 2022 року так і не закінчилася”, – каже за кадром режисерка.

Надія Парфан використала у стрічці відео ракетних ударів по Києву, яке зняли очевидці, вторгнення військової техніки РФ у Київську область, мітинги у містах, куди заходили росіяни тощо. Ще вона зняла відео на шляху повернення додому: у деокупованій від росіян Бучі та в обстрілюваному ракетами Києві.

ДОВІДКА. Sundance — американський кінофестиваль незалежного кіно, що проводять кожного року наприкінці січня в штаті Юта. Він вважається одним із найпрестижніших фестивалів для кінопрем’єр.