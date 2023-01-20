Про це йдеться у програмі американського кінофестивалю Sundance.
У фільмі продемонструвати Маріуполь під час перших тижнів повномасштабного російського вторгнення. Йдеться про обстріли, бомбардування полового будинку та загибель цивільних.
Зазначається, що стрічку знімала агенція Associated Press та Frontline. Від Associated Press були Мстислав Чернов, фотограф Євген Малолєтка та продюсерка Василіса Степаненко. Команда виїхала з міста у березні, але відзняті матеріали за цей час стали основою фільму.
ДОВІДКА. Sundance — американський кінофестиваль незалежного кіно, що проводять кожного року наприкінці січня в штаті Юта. Він вважається одним із найпрестижніших фестивалів для кінопрем’єр.
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