Про це сповістив посол України в Німеччині Андрій Мельник в інтерв’ю.

Як відомо, Герхард Шрьодер за своєї каденції активно сприяв узалежненню енергетики Німеччини від російських енергоресурсів та відкрито заявляв про те, що РФ – важливий стратегічний партнер для німців, зв’язки з яким втрачати не можна. Після повномасштабного вторгнення російської армії в Україну він свою позицію не змінив, за що був неодноразово розкритикований, зокрема і українським послом.

“Шрьодер – чужорідне тіло в німецькому суспільстві і, сподіваюся, невдовзі й у СДПН. Я не можу зрозуміти, що ця партія така терпляча до того, хто так сильно завдає шкоди іміджу та репутації СДПН та Федеративної Республіки. Шрьодер – втілення політичної продажності”, – заявив Андрій Мельник.

На думку Мельника, сама присутність Шрьодера у керівній партії ФРН є “кістяком”, що заважає їй правильно реагувати на агресивні дії РФ.