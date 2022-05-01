Про це сповістив посол України в Німеччині Андрій Мельник в інтерв’ю.
Як відомо, Герхард Шрьодер за своєї каденції активно сприяв узалежненню енергетики Німеччини від російських енергоресурсів та відкрито заявляв про те, що РФ – важливий стратегічний партнер для німців, зв’язки з яким втрачати не можна. Після повномасштабного вторгнення російської армії в Україну він свою позицію не змінив, за що був неодноразово розкритикований, зокрема і українським послом.
“Шрьодер – чужорідне тіло в німецькому суспільстві і, сподіваюся, невдовзі й у СДПН. Я не можу зрозуміти, що ця партія така терпляча до того, хто так сильно завдає шкоди іміджу та репутації СДПН та Федеративної Республіки. Шрьодер – втілення політичної продажності”, – заявив Андрій Мельник.
На думку Мельника, сама присутність Шрьодера у керівній партії ФРН є “кістяком”, що заважає їй правильно реагувати на агресивні дії РФ.
“Ясно одне: доки Шрьодер є членом СДПН, ця партія не може переконливо діяти проти путінської Росії”, – констатував український дипломат.
- Нагадаємо, Канцлер Німеччини Олаф Шольц стверджує, що критика щодо його небажання надавати Україні важке озброєння на фоні загострення російської ескалації є неправдою.
- Очільник опозиційної партії Німеччини Фрідріх Мерц прибуде з офіційним візитом до Києва 2 травня.
- Чергова група німецьких творців та медійників звернулася відкритим листом до федерального канцлера Олафа Шольца з закликом не постачати Україні важке озброєння. Лист підписало 28 осіб.