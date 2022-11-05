П'ятий президент України та лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко закликав лідерів світових держав скасувати запрошення президента РФ Володимира Путіна на саміт "Великої двадцятки", який відбудеться в Індонезії на острові Балі.

Відповідне звернення Петро Порошенко зробив в ефірі британського телеканалу Sky News.

“Моє звернення до всього світу, і особливо до G7 та G 20. Я думаю, що країнам G 20 слід відкликати запрошення Путіна відвідати Балі. Тому що поки він буде розслаблятися на Балі, саме в той час українці, мирні жителі будуть гинути, будуть вбиті російськими військами”, – наголосив Петро Порошенко.

А також зазначив, що місце Путіна має бути не на Балі, а в Гаазі : “Путін має бути в Гаазі, а суд має посадити його за грати. І це має бути спільна позиція країн “Великої двадцятки”, серед яких, до речі, Китай та Індія, тому що їхня роль зараз надзвичайно важлива для припинення війни”.

Варто зазначити, що у Міністерстві закордонних справ України також вимагають виключити РФ зі списку запрошених на саміт “Великої двадцятки”. Крім того, вимагається позбавити росіян права на членство в G20.

Зауважимо, що саміт G20 відбудеться 15-16 листопада на Балі. Раніше європейські дипломати припускали, що російський президент Володимир Путін, ймовірно, використає питання продовження Чорноморської зернової угоди за посередництва ООН як спосіб отримати важіль впливу на саміті G20 в Індонезії наступного місяця.

Своєю чергою президент США Джо Байден не має наміру зустрічатися з президентом РФ Володимиром Путіним під час саміту G20 на Балі. Під час брифінгу 27 жовтня Кірбі уточнив, що президент США не має наміру сідати за стіл переговорів з російським президентом Володимиром Путіним.

Раніше Байден вже зауважував Джейку Тепперу з CNN, що не планує зустрічатися з Путіним, але була одна обставина, за якої він міг це розглянути. “Слухай, у мене немає наміру зустрічатися з ним, але бач, якби він прийшов до мене на G20 і сказав: “Я хочу поговорити про звільнення Бріттні Грінер”, я б можливо зустрівся з ним”, – пояснив Байден.

Саміт G20, який відбудеться на Балі, стане найочікуванішим багатонаціональним зібранням за останні роки, оскільки повномасштабна російсько-українська війна випробувала Європу та напружила економіку на межі рецесії. На відміну від G7, яка складається виключно з багатих демократій, G20 також включає кілька автократій. Тому очікується, що не всі присутні на саміті країни будуть підтримувати Україну.